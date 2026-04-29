Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia buồn với Tổng thống Indonesia về vụ tai nạn đường sắt

Được tin vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Bekasi, thủ đô Jakarta, Indonesia tối 27-4-2026 đã khiến nhiều người thương vong, ngày 28-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Prabowo Subianto.

Toa tàu tai nạn bị dồn biến dạng. Ảnh: AA

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin hai đoàn tàu đã va chạm tại ga Bekasi Timur, tỉnh Tây Java, cách thủ đô Jakarta (Indonesia) khoảng 25 km vào tối 27-4, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 84 người bị thương.

Theo người phát ngôn đơn vị vận hành tàu nội đô Karina Amanda, vụ việc xảy ra giữa một đoàn tàu nội đô và một đoàn tàu đường dài.

Theo người phát ngôn của đơn vị vận hành đường sắt KAI, nguyên nhân được cho là một chiếc taxi đã va quệt với tàu nội đô tại điểm giao cắt, khiến đoàn tàu phải dừng lại trên đường ray và bị tông trúng. Đoàn tàu đường dài đã tông vào toa cuối cùng, vốn dành riêng cho phụ nữ, của đoàn tàu nội đô.