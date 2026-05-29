Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác công nghệ sẽ là trụ cột quan trọng Việt Nam-Singapore

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore, chiều 29-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore với chủ đề "Từ Đối tác chiến lược tới các nền tảng công nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đại biểu cấp cao, lãnh đạo bộ, ngành Việt Nam và Singapore; đông đảo cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh Việt Nam và Singapore đã xác định thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân tin tưởng diễn đàn sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước; xây dựng các chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ nền kinh tế số; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp và các trung tâm đổi mới sáng tạo hai nước kết nối hợp tác, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiến sĩ Tan See Leng, Bộ trưởng Bộ Nhân lực, kiêm phụ trách năng lượng và khoa học, công nghệ, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, nhấn mạnh nền tảng quan hệ đối tác của hai nước rất vững chắc nhưng để duy trì sự phù hợp và cạnh tranh, phải tiếp tục phát triển cùng với môi trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Đây là cơ hội để hai bên suy nghĩ về cách thức tiến xa hơn và cùng nhau làm được nhiều hơn nữa trong khoa học, công nghệ và đổi mới. Nhấn mạnh hai nước đang tích cực đầu tư vào hệ sinh thái của mình, Tiến sĩ Tan See Leng chỉ rõ các lĩnh vực có thể hợp tác cùng nhau: Sản xuất tiên tiến thông minh và bền vững; hệ sinh thái khởi nghiệp; trao đổi nhân tài.

Phát biểu định hướng chiến lược hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam - Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, nơi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng, mà đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của mỗi nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch hay kinh tế số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh và cách thức vận hành của nền kinh tế thế giới. Quốc gia nào làm chủ được công nghệ chiến lược sẽ có khả năng dẫn dắt tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đối với Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ khoa học, công nghệ là động lực trung tâm của phát triển; đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ. Việt Nam đặc biệt coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong thời đại hiện nay, tự cường công nghệ không đồng nghĩa với khép kín, mà cần được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở, kết nối tri thức và cùng phát triển năng lực công nghệ.

Đánh giá Singapore là một trong những trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính hàng đầu châu Á; ấn tượng trước tầm nhìn phát triển dài hạn, khả năng quản trị hiện đại và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động của Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hai nền kinh tế có tính bổ trợ chiến lược rõ nét. Singapore có thế mạnh về nghiên cứu và phát triển (R&D), quản trị công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp (startup); trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, quy mô thị trường lớn, tốc độ chuyển đổi số nhanh và nhu cầu ứng dụng công nghệ ngày càng gia tăng. Đặc biệt, tại các khu công nghiệp, trong đó có hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), nhu cầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất thông minh, logistics thông minh, quản trị chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và chuyển đổi số đang mở ra dư địa hợp tác rất lớn giữa doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thúc đẩy thêm các hoạt động kết nối, mà là xây dựng được các cơ chế để biến kết nối thành hợp tác thực chất và các dự án cụ thể. Tinh thần của Kết nối công nghệ "Tech Connect" không nên chỉ dừng lại ở một diễn đàn gặp gỡ, mà cần hướng tới hình thành một mô hình hợp tác mới - nơi Nhà nước kiến tạo, Nhà khoa học tiên phong và Nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất. Từ mô hình "Ba Nhà" trong phạm vi một quốc gia, cần từng bước hình thành "Ba Nhà của hai nước", qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều hai nước hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ, mà là cùng phát triển năng lực công nghệ; không chỉ là hợp tác ngắn hạn, mà là cùng kiến tạo những giá trị mới có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; từng bước hình thành một không gian hợp tác công nghệ Việt Nam - Singapore, nơi tri thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao được kết nối hiệu quả để tạo ra các sản phẩm và giải pháp công nghệ mang giá trị khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, hai bên sẽ không chỉ dừng ở trao đổi ý tưởng, mà sẽ mở ra các hướng hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác công nghệ của hai nước; cần thúc đẩy mạnh hơn các dự án hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, logistics thông minh, năng lượng sạch, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cần đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu và trường đại học; hình thành các trung tâm R&D liên kết, phòng thí nghiệm chung, các chương trình trao đổi nhân lực công nghệ chất lượng cao và các cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo xuyên biên giới. thành các dự án công nghệ cụ thể ở cấp thực thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, sự tin cậy chiến lược giữa hai nước, cùng tiềm năng to lớn về khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực, hợp tác công nghệ Việt Nam - Singapore sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Singapore trong các lĩnh vực: Công nghệ cao; trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; công nghiệp bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng; y tế, sinh học và chăm sóc sức khỏe; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Startup); giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tài chính số, thương mại và dịch vụ…