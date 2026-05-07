Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tại TP Mumbai, bang Maharashtra.

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi, sáng 7-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô New Delhi tới thăm và làm việc tại TP Mumbai, bang Maharashtra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ. Tại đây, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti phát biểu chào mừng bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại TP Mumbai. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ và đặc biệt là TP Mumbai, để gặp gỡ cộng đồng tài chính, đã phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ hợp tác Ấn Độ - Việt Nam.

Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Ấn Độ. Ông nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có dân số trẻ, hướng ra bên ngoài, và được thúc đẩy bởi sản xuất và công nghệ, hai nước đều đặt thị trường vốn vào vị trí trung tâm trong hành trình phát triển của mình. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt trên 16 tỉ USD và tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo của quan hệ đối tác này sẽ được thúc đẩy không chỉ bởi thương mại mà còn bởi các dòng vốn. Điều này dẫn tới một dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam.

Theo ông Srinivas Injeti, ngày nay Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỉ USD và hơn 130 triệu nhà đầu tư.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ hy vọng 10 năm tới, chuyến thăm này được đánh giá như một dấu mốc khi quan hệ đối tác hai nước vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao, trở thành quan hệ đối tác thực chất về thị trường, vốn và doanh nghiệp. Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam, đồng thời chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên tinh thần cùng đi, cùng tiến, cùng nhau bước đi và cùng nhau vươn lên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Sàn Giao dịch chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ; thăm Phòng điều hành Giao dịch quốc gia, Phòng điều hành Công nghệ và Phòng An ninh mạng của sàn giao dịch.

Những hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tại TP Mumbai do TTXVN ghi nhận:

Lãnh đạo Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE) đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm NSE. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Chủ tịch và Giám đốc điều hành Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE) chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở NSE. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Ấn Độ: Mở rộng hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam-Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tưởng niệm Lãnh tụ Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

