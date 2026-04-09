Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; các Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đối với Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hải Trâm. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao; Nguyễn Văn Cường, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; Lê Hưng Dũng, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Lê Thanh Phong, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM; Đỗ Mạnh Tăng, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Hải Thanh, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; Nguyễn Hữu Tuyến, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị; Đỗ Thị Hải Yến, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự Tòa án nhân dân tối cao.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cũng công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao cho các thẩm phán. Ảnh: TTXVN

Các Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao tuyên thệ sau khi nhận Quyết định bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và chúc mừng các thẩm phán được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và bổ sung lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng cả về tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi hỏi hệ thống Tòa án phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự gia tăng về số lượng và tính chất phức tạp của các loại tội phạm, tranh chấp và khiếu kiện, đồng thời phải triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhưng ngành Tòa án đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, yêu cầu đối với hệ thống Tòa án trong giai đoạn mới rất cao; đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với đòi hỏi ngày càng lớn về bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giữ vững kỷ cương pháp luật. Vì vậy, Tòa án nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng của nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa chúc mừng các Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao nhận Quyết định bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hệ thống Tòa án nhân dân, nhất là những người được bổ nhiệm hôm nay, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động xét xử. Mỗi Thẩm phán phải thực sự độc lập trong xét xử, chỉ tuân theo pháp luật; không để bất kỳ áp lực nào chi phối hoạt động xét xử; không để lợi ích cá nhân, quan hệ riêng tư làm ảnh hưởng đến sự công tâm, khách quan của phán quyết.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng xét xử, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, cốt lõi của hệ thống Tòa án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý mỗi bản án, quyết định phải bảo đảm đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, có sức thuyết phục và có tác dụng giáo dục, định hướng xã hội; cần tiếp tục hạn chế tối đa các trường hợp án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; tuyệt đối không để xảy ra oan, sai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát huy vai trò của Tòa án nhân dân tối cao trong việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và tham gia hoàn thiện thể chế. Các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, mà còn có trách nhiệm tổng kết thực tiễn, phát triển án lệ, góp phần định hướng áp dụng pháp luật trong toàn hệ thống và tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Phán quyết của Tòa án nhân dân tối cao phải thực sự có giá trị chuẩn mực, có tính dẫn dắt và định hướng thực tiễn.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng các Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao nhận Quyết định bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án trong sạch, liêm chính, kỷ cương; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp; phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; không vì bất kỳ lý do gì mà dung túng sai phạm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống Tòa án hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Việc triển khai mô hình Tòa án 3 cấp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Tòa án.