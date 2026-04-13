Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chiều 13-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và trao các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan báo chí ở Trung ương.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: 28 thành viên. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 9 ủy viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 29 thành viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 ủy viên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: 45 thành viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: 22 ủy viên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 đối với ông, bà: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.

Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương gồm: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các Phó Bí thư Đảng ủy.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: 39 thành viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: 14 ủy viên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các ông: Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các lãnh đạo được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2 đảng bộ Quốc hội, Chính phủ đã trao hôm trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định các đảng ủy được trao quyết định đều giữ vai trò rất quan trọng. Mỗi lĩnh vực đều rất lớn, mỗi nhiệm vụ đều rất nặng. Nhưng tựu trung lại, tất cả đều liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; đến hiệu quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; đến việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đến việc thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm trong tình hình mới.

"Trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí trong các tập thể hôm nay là rất lớn. Nhiều quyết định, nhiều chủ trương, nhiều cách làm của các đồng chí sẽ tác động trực tiếp, sâu rộng, lâu dài đến chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Tôi mong các đồng chí ngay từ đầu nhiệm kỳ phải nhận thức thật đầy đủ điều đó để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, trước đất nước" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Nhấn mạnh một số yêu cầu trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Nêu rõ yêu cầu phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trong chính các cơ quan, đơn vị mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh muốn lãnh đạo tốt thì trước hết tổ chức đảng phải mạnh. Muốn hoàn thành nhiệm vụ lớn thì trước hết nội bộ phải trong sạch, đoàn kết, thống nhất. Phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, từ mỗi đảng viên trong chi bộ. Không để những biểu hiện nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn. Không để sự nể nang, né tránh làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là khâu then chốt của then chốt. Phải đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, toàn diện; bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu nhiệm vụ. Kiên quyết chống cục bộ, lợi ích nhóm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Đồng thời phải bảo vệ, khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh, năng lực, đạo đức và khát vọng cống hiến.

Liên quan đến trách nhiệm cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ từng đảng ủy phải bám chắc chức năng, nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt phần việc được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau vì mục tiêu chung.

"Đảng giao việc là giao niềm tin. Nhân dân nhìn vào chúng ta không chỉ để nghe điều chúng ta nói, mà quan trọng hơn là để thấy điều chúng ta làm. Làm cho đúng, làm cho trúng, làm đến nơi đến chốn, làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đó là cách tốt nhất để đáp lại niềm tin của Đảng, của Nhân dân" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với bản lĩnh, kinh nghiệm và truyền thống của mình, các đồng chí được giao nhiệm vụ hôm nay sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; giữ vững đoàn kết, đề cao kỷ luật, nêu gương trong hành động, sâu sát trong lãnh đạo, chặt chẽ trong tổ chức thực hiện; cùng nhau xây dựng các đảng ủy thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt 4 Đảng bộ nhận quyết định, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định 4 Đảng bộ sẽ cụ thể hóa trong các kế hoạch theo nhiệm vụ, chức năng của mỗi Đảng bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 4 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương được công bố quyết định hôm nay, trước Đảng, Nhà nước, trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 4 Đảng bộ xin hứa: Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; luôn gương mẫu, đoàn kết, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chủ động, nhạy bén tham mưu hoạch định và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nghị quyết Đại hội của từng Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phấn đấu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, huy động mọi nguồn lực, năng lực sáng tạo của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt các Đảng bộ, Đại tướng Phan Văn Giang cũng mong thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; sự ủng hộ, cống hiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong từng cơ quan, đơn vị, để bốn cấp ủy, Đảng bộ hoàn thành trọng trách được giao.

