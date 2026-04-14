Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO) - Sáng 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Đúng 9 giờ 18 ngày 14-4 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân; đông đảo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Doãn Lực đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân di chuyển dọc thảm đỏ, lần lượt bắt tay quan chức Trung Quốc và cán bộ phía Việt Nam, vẫy chào đại diện cộng đồng và sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh dấu một khởi đầu mới trong quan hệ song phương khi cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới: Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung Quốc khởi đầu triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15.

Chuyến thăm là dịp rất quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước sẽ cùng xác định những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nỗ lực cùng hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của mỗi nước.

Một số hình ảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh do TTXVN ghi nhận:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nâng tầm kết nối chiến lược Việt Nam - Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc trước chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

(NLĐO)- Sáng 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

(NLĐO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có 3 ý nghĩa rất đặc biệt.

