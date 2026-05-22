Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm Thái Lan

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan vào tuần tới.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29-5-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hiện nay, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 22,1 tỉ USD, tăng 9% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt 8,8 tỉ USD, tăng 12,7%, còn nhập khẩu đạt 13,3 tỉ USD, tăng 6,7%.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỉ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan 3,76 tỉ USD, tăng 39%, trong khi nhập khẩu đạt gần 4,84 tỉ USD, tăng 15%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm điện thoại, máy tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, hàng dệt may, rau quả và thủy sản. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan chủ yếu là máy tính, linh kiện điện tử, ôtô nguyên chiếc, hàng điện gia dụng, máy móc thiết bị, hóa chất và nguyên liệu nhựa.

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 15,4 tỉ USD, đứng thứ 8 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, đồng thời đứng thứ hai trong ASEAN, sau Singapore. Các doanh nghiệp Thái Lan tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, hóa dầu, bất động sản và bán lẻ.

Trong khi đó, Việt Nam hiện có hơn 20 dự án đầu tư tại Thái Lan với tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực chế biến chế tạo, bất động sản và bán buôn bán lẻ.

Hai nước cũng đang thúc đẩy triển khai Chiến lược "Ba kết nối", gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước, cùng kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, nhiều cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì như Ủy ban hỗn hợp Thương mại và Diễn đàn Năng lượng.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Việt Nam và Thái Lan duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác đào tạo, tuần tra chung trên biển và hợp tác giữa lực lượng hải quân, không quân.

Hợp tác lao động giữa hai nước cũng được thúc đẩy thông qua việc đàm phán ký mới thỏa thuận tuyển dụng lao động, tạo cơ chế tiếp nhận lao động phổ thông Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan.

Du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển mạnh. Năm 2025, hơn 660.000 lượt khách Việt Nam đến Thái Lan, trong khi gần 458.000 lượt khách Thái Lan tới Việt Nam. Hiện có 20 tỉnh, thành của Việt Nam ký kết hợp tác hoặc kết nghĩa với các địa phương của Thái Lan.

Trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ Thái Lan hỗ trợ nhiều trường đại học tại Việt Nam giảng dạy tiếng Thái và cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên, giảng viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu.

Cộng đồng người Việt tại Thái Lan hiện có hơn 100.000 người, sinh sống chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc. Nhiều người Việt tại đây có vị trí và uy tín trong xã hội, đồng thời luôn hướng về quê hương và có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

