Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Cồn Cỏ thành khu vực phòng thủ vững chắc

Sáng 16-10, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã ra thăm, khảo sát cuộc sống của cán bộ, nhân dân đang sinh sống, làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ.

Theo báo cáo của lãnh đạo địa phương, huyện đảo Cồn Cỏ là đơn vị huyện đảo duy nhất trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Đảo cách đất liền 13 - 17 hải lý; diện tích tự nhiên hiện nay là 230 ha, trong đó trên 60% diện tích là rừng tự nhiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN

Đảo Cồn Cỏ có vị trí đặc biệt quan trọng trong quốc phòng, an ninh; là cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ, có điểm để xác định đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời là cửa ngõ hàng không, hàng hải quốc tế. Quy hoạch của huyện đã cập nhật vào quy hoạch chung của tỉnh Quảng Trị, được Thủ tướng phê duyệt giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050.

Về mặt kinh tế, du lịch và dịch vụ du lịch được xác định là ngành chủ lực trong phát triển kinh tế huyện đảo Cồn Cỏ, chiếm tỉ trọng trên 70% cơ cấu kinh tế của huyện. Huyện đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; quyết tâm bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ rừng trên đảo, hệ sinh thái biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đảo Cồn Cỏ có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược biển đảo, là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: "Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN

Xuất phát từ yêu cầu này, trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của đảo Cồn Cỏ trong phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh trên biển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị huyện đảo tiếp tục củng cố an ninh quốc phòng biển đảo, chú ý sự gắn kết liên hoàn về an ninh quốc phòng giữa Cồn Cỏ và các đảo khác. Đồng thời, xây dựng Cồn Cỏ thành khu vực phòng thủ vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bảo đảm môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, gắn phát triển kinh tế - xã hội với cùng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Trung tâm Y tế huyện đảo Cồn Cỏ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, bà con sống, lao động trên đảo, bảo đảm điều kiện học hành và chăm sóc y tế đầy đủ cho người dân. Trong đó, xem xét thực hiện chính sách miễn học phí, chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đầy đủ cho trẻ em sinh sống trên đảo; hỗ trợ 100% chỉ phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho bà con sinh sống và làm việc trên đảo không thấp hơn phúc lợi trên đất liền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp bảo đảm việc cung ứng điện, cấp nước sạch, cung ứng dịch vụ viễn thông đầy đủ, ổn định cho người dân trên đảo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, du lịch. Cùng với đó là khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi gắn với xây dựng đảo Cồn Cỏ thành trung tâm du lịch, dịch vụ và tiền đồn ở Biển Đông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên đảo; tiếp tục bảo vệ tốt tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của biển đảo, kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ để khai thác các tiềm năng thiên nhiên; thu hút giáo viên, bác sỹ đến đảo lập nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phát triển du lịch phải theo hướng bền vững, không nên phát triển đại trà, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, bảo đảm không để lại dấu chân sinh thái, bảo vệ môi trường, cảnh quan biển đảo, vì Cồn Cỏ chỉ đặc biệt hấp dẫn khi bảo tồn được giá trị lịch sử, giá trị sinh thái và sạch sẽ, không đưa rác thải nhựa ra biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn chính quyền và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục củng cố mối đoàn kết, gắn bó cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân trên đảo; bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy Đảng trên tất cả các mặt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững huyện đảo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà, động viên nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ân cần thăm hỏi đời sống của quân dân trên đảo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi dân số trên đảo ngày càng đông lên, tất cả đều phấn khởi và quyết tâm gắn bó với đảo, với biển; các cháu thiếu nhi có trường lớp; có trạm y tế chăm sóc, khám sức khỏe, điều trị cho nhân dân...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị bà con trên đảo không chỉ phát triển nuôi trồng, đánh bắt hải sản mà cũng nên phát triển nghề trồng rừng, phát triển du lịch; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư, cơ quan quản lý quan tâm, đầu tư phát triển du lịch và lĩnh vực là thế mạnh phát triển đảo.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đảo Cồn Cỏ anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã tặng quà cho người dân và cán bộ, chiến sỹ đang sinh sống, làm việc trên đảo; gửi tặng huyện đảo Cồn Cỏ một số trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ khám chữa bệnh.