Tổng Bí thư chứng kiến trao hơn 20 thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Anh trị giá hàng chục tỉ USD

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư chứng kiến trao hơn 20 thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Anh trị giá hàng chục tỉ USD

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng 30-10 theo giờ địa phương, tại thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ và địa phương, cùng các tập đoàn và doanh nghiệp tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và Chính phủ hai nước. Ảnh: TTXVN

Các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, cơ quan và Chính phủ gồm có: Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; Hợp tác phát triển tài chính xanh; Hợp tác cung cấp vốn cho các dự án trọng điểm tại Việt Nam;

Hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế; Hợp tác trong lĩnh vực phát hành trái phiếu quốc tế; Thỏa thuận hợp tác về năng lượng sạch; Bản ghi nhớ về an toàn sản phẩm; Hợp tác về năng lượng sạch và điện lưới chuyển đổi; Khung đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai; Thỏa thuận thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật "chuyển đổi bền vững, thích ứng với biển đổi khí hậu và đại dương."

Các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương và cơ quan tổ chức quốc tế gồm có: Hợp tác hữu nghị giữa TP HCM và TP Liverpool; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án liên doanh Castrol Gogoro Mobility trong lĩnh vực xe máy điện tại Việt Nam; Hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại sân bay Vân Đồn; Hợp tác thiết kế và sản xuất vệ tinh tại Việt Nam.

Các thỏa thuận hợp tác giữa các tập đoàn và doanh nghiệp gồm có: Hợp tác tài trợ tín dụng xuất khẩu cho dự án năng lượng tái tạo của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và đơn vị thành viên; Hỗ trợ các chuyên gia y tế Anh quốc của tổ chức Facing the World thực hiện các chương trình thiện nguyện tại Việt Nam và cung cấp các chương trình đào tạo cho các bác sỹ thuộc bệnh viện đối tác của tổ chức Facing the World; Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giao lưu biểu diễn, trao đổi đoàn nghệ sĩ;

- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Hợp đồng mua 100 máy bay A321neo, kèm quyền chọn mua 50 máy bay tiếp theo trị giá 25 tỉ USD; Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và động cơ dự phòng Rolls-Royce Trent 7000 cho đội máy bay A330neo của Vietjet trị giá 3,8 tỉ USD;

Hợp tác chiến lược toàn diện nâng cao tiếp cận thuốc mới, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và chuyển giao kiến thức thực hành trong sản xuất vắc-xin (trị giá 500 triệu bảng, tương đương khoảng 660 triệu USD);

Hợp tác đào tạo hỗ trợ các chuyên gia Việt Nam áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS); Hợp tác về phát triển mô hình tích hợp tiếng Anh trong trường học, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thi trên máy cho kỳ thi phổ thông và tích hợp AI trong chương trình học;

Hợp tác về thành lập các trường quốc tế nội trú nhượng quyền mang tên, thương hiệu, tinh thần và kiến thức chuyên môn của Ardingly College tại Việt Nam;

Hợp tác tận dụng năng lực số và các giải pháp ứng dụng AI tiên tiến của FPT để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện của Câu lạc bộ Chelsea, bao gồm các nền tảng kỹ thuật số, tương tác với người hâm mộ, vận hành kinh doanh và các công nghệ mới;

- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Hợp tác nghiên cứu và phát triển tổ hợp cảng biển, sân bay, logistics và công nghiệp tích hợp; Hợp tác kinh doanh về hương liệu thiên nhiên, phát triển hóa chất xanh; Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm vận hành kinh doanh xổ số.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu. Các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia hai nước đã thảo luận nhiều nội dung và đề xuất thiết thực những chủ đề hợp tác thuộc 3 lĩnh vực quan trọng: Tài chính, công nghệ và năng lượng.


Tin liên quan

Toàn văn phát biểu chính sách quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford

Toàn văn phát biểu chính sách quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford - trung tâm giáo dục đại học hàng đầu của thế giới, biểu tượng tri thức của nước Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm viếng mộ Karl Marx tại London

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến viếng mộ Lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx tại thủ đô London, Vương quốc Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến London, bắt đầu thăm Vương quốc Anh

(NLĐO)- Sáng 28-10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến sân bay London Stansted, thủ đô London.

Việt Nam - Anh Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo