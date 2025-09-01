Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), sáng 31-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, Tổng Bí thư và các thành viên trong đoàn đã dâng hương, thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư đã tham quan Di tích nhà số 48 Hàng Ngang, nơi lưu giữ những kỷ vật quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Tổng Bí thư đã viết Sổ lưu niệm bày tỏ: "Tôi rất vinh dự và xúc động được trở lại thăm ngôi nhà lịch sử số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dự thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập - khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

"Trong căn phòng giản dị này, dưới ngọn đèn nhỏ, Bác đã dành tâm huyết, trí tuệ và niềm tin sắt son vào tương lai dân tộc viết nên những lời văn vĩ đại, tỏa sáng, khẳng định trước toàn thế giới quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Từng câu chữ, từng trang bản thảo đã trở thành áng văn chính luận mẫu mực, là Tuyên ngôn bất hủ về giá trị của độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Xin nguyện trước anh linh của Người và trước lịch sử dân tộc: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng, xây dựng nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hùng cường, sánh vai cùng bạn bè năm châu như Bác hằng mong muốn" - Tổng Bí thư viết trong Sổ lưu niệm.