Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết số 79, 80 của Bộ Chính trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết số 79, 80 của Bộ Chính trị

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập các nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước; phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị

Sáng 25-2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết số 79, 80 của Bộ Chính trị - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng. Ảnh: TTXVN

Đây là Hội nghị rất quan trọng, được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp với hình thức trực tuyến tới 27.284 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp, với trên 2 triệu đại biểu tham dự; đồng thời, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 và VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam và trên các nền tảng số.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Tây Ninh); Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết số 79, 80 của Bộ Chính trị - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cùng dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong cả nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo cấp cục, vụ và tương đương thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng nhà nước; lãnh đạo các Ban chiến lược, đầu tư, tài chính, tín dụng, phát triển doanh nghiệp; các cán bộ cấp trưởng cục, vụ, viện, nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các nghệ sĩ nhân dân thuộc lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, múa, âm nhạc, phát thanh truyền hình; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật; các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật.

Tại điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, tổ chức đảng, có các Bí thư, Phó Bí thư; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của các tỉnh, thành phố, cùng toàn thể lãnh đạo, đảng viên tại các xã, phường, đặc khu và tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn; lãnh đạo chi nhánh, đơn vị thành viên của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước đóng trên địa bàn; lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết số 79, 80 của Bộ Chính trị - Ảnh 3.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Theo chương trình, tại Hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam"; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thông tin chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước"; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thông tin chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị".

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Tin liên quan

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (gọi tắt là Đại hội XIV) vừa diễn ra thành công tốt đẹp.

Phải biến Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động cụ thể, thực chất

(NLĐO) - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu phải biến Nghị quyết Đại hội XIV thành hành động cụ thể, thực chất, thành niềm tin của toàn dân

12 nội dung cốt lõi trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề về nội dung chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị Nghị quyết số 79-NQ/TW Nghị quyết số 80-NQ/TW
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo