Tổng Bí thư tặng Petrovietnam 8 chữ: Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tổng Bí thư tặng Petrovietnam 8 chữ: Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu

Lê Thúy

(NLĐO) - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Petrovietnam; đồng thời tặng tập đoàn 8 chữ.

Chiều 21-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (3-9-1975 - 3-9-2025). Cùng tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư tặng Petrovietnam 8 chữ: Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Nhìn lại lịch sử 50 năm qua, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có những đóng góp to lớn, nhiều năm đạt từ 20%-30% tổng thu ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Petrovietnam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế; dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa: phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột… xây dựng các trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao, từng bước đưa Petrovietnam trở thành nhà thầu công nghiệp - kỹ thuật hàng đầu trong khu vực.

Petrovietnam nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư tặng Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam 8 chữ: "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu". Tiên phong để dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, xanh, nâng tầm hội nhập, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Vượt trội trong hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo, trở thành hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp nhà nước. Bền vững trong tầm nhìn và hành động, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và trách nhiệm quốc gia. Toàn cầu trong khát vọng và sức mạnh, vươn ra biển lớn, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, tự tin trong hàng ngũ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Để hiện thực hóa khát vọng lớn, Petrovietnam cần tiếp tục nỗ lực vượt bậc cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống chính trị. Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho thị trường năng lượng cạnh tranh và phát huy hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.

Tổng Bí thư tặng Petrovietnam 8 chữ: Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm những thành tựu khoa học kỹ thuật nổi bật của Petrovietnam trong 50 năm hình thành và phát triển. Ảnh: TTXVN

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị trong Điều lệ hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền triệt để; xây dựng cơ chế đặc thù cho các dự án năng lượng chiến lược; có sự phân công, định hướng để các thành phần kinh tế phát triển. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp, hướng dẫn, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt phục vụ phát triển; thực hiện quy hoạch không gian, hạ tầng; đồng thời kiến tạo trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia.

Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ, tính chuyên nghiệp và nghĩa tình, với niềm tin và khát vọng vươn lên, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là "doanh nghiệp Dân tộc" vì lợi ích quốc gia, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước và khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tại lễ kỷ niệm, ghi nhận những đóng góp quan trọng đối với đất nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Petrovietnam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các ông: Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc và Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các ông: Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc; Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc; Vũ Đào Minh, Trưởng Ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí.

Tin liên quan

Petrovietnam đề xuất dự án hàng tỉ USD về năng lượng sạch ở Cần Thơ

Petrovietnam đề xuất dự án hàng tỉ USD về năng lượng sạch ở Cần Thơ

(NLĐO)- Petrovietnam đề xuất xây dựng Trung tâm Công nghiệp năng lượng sinh thái tại TP Cần Thơ, kỳ vọng thu hút hàng tỉ USD vốn đầu tư.

Petrovietnam phấn đấu lọt vào tốp 5 trong khu vực

Sáng 3-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Đại hội Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

VRG và PetroVietnam ký kết hợp tác toàn diện

NLĐO) – Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (PetroVietnam) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Tổng Bí thư PetroVietnam Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam năng lượng PVN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo