Tổng Bí thư tặng Petrovietnam 8 chữ: Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu

Chiều 21-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (3-9-1975 - 3-9-2025). Cùng tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.



Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Nhìn lại lịch sử 50 năm qua, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có những đóng góp to lớn, nhiều năm đạt từ 20%-30% tổng thu ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Petrovietnam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế; dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa: phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột… xây dựng các trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao, từng bước đưa Petrovietnam trở thành nhà thầu công nghiệp - kỹ thuật hàng đầu trong khu vực.

Petrovietnam nhận Huân chương Lao động hạng Nhất



Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư tặng Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam 8 chữ: "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu". Tiên phong để dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, xanh, nâng tầm hội nhập, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Vượt trội trong hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo, trở thành hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp nhà nước. Bền vững trong tầm nhìn và hành động, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và trách nhiệm quốc gia. Toàn cầu trong khát vọng và sức mạnh, vươn ra biển lớn, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, tự tin trong hàng ngũ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Để hiện thực hóa khát vọng lớn, Petrovietnam cần tiếp tục nỗ lực vượt bậc cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống chính trị. Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho thị trường năng lượng cạnh tranh và phát huy hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm những thành tựu khoa học kỹ thuật nổi bật của Petrovietnam trong 50 năm hình thành và phát triển. Ảnh: TTXVN

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị trong Điều lệ hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền triệt để; xây dựng cơ chế đặc thù cho các dự án năng lượng chiến lược; có sự phân công, định hướng để các thành phần kinh tế phát triển. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp, hướng dẫn, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt phục vụ phát triển; thực hiện quy hoạch không gian, hạ tầng; đồng thời kiến tạo trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia.

Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ, tính chuyên nghiệp và nghĩa tình, với niềm tin và khát vọng vươn lên, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là "doanh nghiệp Dân tộc" vì lợi ích quốc gia, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước và khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tại lễ kỷ niệm, ghi nhận những đóng góp quan trọng đối với đất nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Petrovietnam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các ông: Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc và Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các ông: Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc; Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc; Vũ Đào Minh, Trưởng Ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí.