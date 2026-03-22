Tổng Bí thư Tô Lâm: Binh chủng Công binh tiếp tục phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi"

Ngày 22-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh (25-3-1946 - 25-3-2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thế hệ cán bộ, chiến sĩ công binh các thời kỳ…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh. Ảnh: TTXVN

Bản lĩnh vững vàng, tinh thần chiến đấu không lùi bước

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh, cho biết cách đây tròn 80 năm, ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Công chính Giao thông Cục - tiền thân của Binh chủng Công binh ngày nay. Từ dấu mốc lịch sử ấy, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Nhìn lại chặng đường 80 năm vẻ vang, Bộ đội Công binh tự hào về những chiến công đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Đó là những năm tháng Bộ đội Công binh vừa chiến đấu, vừa trưởng thành, lớn mạnh trong bom đạn; lấy gian khổ làm môi trường rèn luyện, lấy hiểm nguy làm nơi thử thách ý chí, lấy thắng lợi của chiến trường làm mục tiêu cao nhất.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Bộ binh như mũi mác, công binh như cán mác, cán có chắc, mũi có sắc thì mới đâm được giặc", Bộ đội Công binh đã tích cực, chủ động, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, xẻ núi, mở đường, bắc cầu, xây dựng hầm hào... bảo đảm cho quân ta tiến lên tiêu diệt địch, liên tiếp giành thắng lợi. Những cống hiến xuất sắc ấy được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý: Cờ "Mở đường thắng lợi" Bác Hồ trao tặng sau Chiến dịch Tây Bắc năm 1952 trở thành truyền thống vẻ vang của Công binh Việt Nam anh hùng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Công binh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Công binh. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Công binh, phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với bề dày truyền thống, công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Binh chủng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, tự hào và xúc động, phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, các thương binh, gia đình liệt sĩ, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Binh chủng Công binh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.



Tổng Bí thư nhấn mạnh buổi lễ hôm nay là dịp để ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành đầy vinh quang của Bộ đội Công binh; tri ân lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân; khẳng định quyết tâm xây dựng Binh chủng Công binh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Binh chủng Công binh là một trong những lực lượng ra đời sớm của Quân đội nhân dân Việt Nam; là binh chủng có bề dày truyền thống, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đội hình chiến đấu của Quân đội ta; đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc, chở che; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lịch sử của Bộ đội Công binh là lịch sử của những bước chân mở đường thắng lợi; là lịch sử của ý chí sắt đá, bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần chiến đấu không lùi bước. Có thể khẳng định: thời chiến, Bộ đội Công binh là lực lượng mở đường cho tiến công, bảo đảm cho chiến thắng; thời bình, Bộ đội Công binh là lực lượng mở đường cho phát triển, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Binh chủng Công binh. Huân chương Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, là sự ghi nhận xứng đáng đối với một Binh chủng anh hùng, một lực lượng trung thành, tận tụy, quả cảm, sáng tạo, kỷ luật và giàu truyền thống chiến đấu.

Thích ứng nhanh với điều kiện tác chiến mới

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý chúng ta đang sống trong một thế giới chuyển động rất nhanh, rất phức tạp, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu mới, rất cao, rất toàn diện đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Muốn hoàn thành tốt sứ mệnh "kẻ thù nào cũng đánh thắng", Tổng Bí thư đề nghị Binh chủng Công binh: Tuyệt đối trung thành, tuyệt đối chấp hành, tuyệt đối sẵn sàng chiến đấu; giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.