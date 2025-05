Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp

Sáng 3-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XIII, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XIII, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Ảnh: TTXVN



Giảm hơn 110.780 biên chế cán bộ, công chức cấp xã

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương và qua theo dõi, nắm tình hình, tiến độ triển khai của các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cơ bản thống nhất và ghi nhận một số kết quả đạt được.

Các địa phương đã chủ động theo dõi, cập nhật chủ trương định hướng, bám sát tiến độ, yêu cầu của cấp có thẩm quyền để chủ động triển khai thực hiện, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Quá trình xây dựng Đề án được các địa phương trong diện hợp nhất phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm tiến độ theo quy định. Đến nay, đã hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân về các đề án sắp xếp, sáp nhập cấp tỉnh và cấp xã với tỉ lệ đồng thuận trung bình đạt khoảng 96%. Tất cả HĐND cấp huyện, cấp xã và HĐND cấp tỉnh trong cả nước đã ban hành Nghị quyết thông qua các Đề án với tỉ lệ đồng thuận đa số đạt 100%.

Trên cơ sở tổng hợp đề án của các địa phương, cho thấy, về số lượng đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến sau sắp xếp, cả nước giảm từ 10.035 xuống còn hơn 3.320 đơn vị (tương đương 66,91%). Trong đó, địa phương tỉ lệ giảm cao nhất là 76,05%, địa phương có tỉ lệ giảm thấp nhất là 60%.

Về tổ chức Đảng ở địa phương, dự kiến cấp tỉnh giảm 29 đảng bộ tỉnh, thành phố (từ 63 xuống còn 34 đảng bộ tỉnh, thành phố); giảm hơn 260 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Kết thúc hoạt động của 694 đảng bộ huyện và hơn 4.160 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp huyện. Thành lập mới hơn 3.320 đảng bộ xã (2.595 xã, 713 phường, đặc khu), lập tối đa 10.660 cơ quan, đơn vị trực thuộc đảng ủy cấp xã.

Về số lượng cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã (bao gồm khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền), dự kiến sau sắp xếp: cấp tỉnh sẽ giảm hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức so với số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2022. Cấp xã (xã, phường, đặc khu) sẽ giảm hơn 110.780 biên chế cán bộ, công chức so với tổng số biên chế cấp huyện và cấp xã giao năm 2022 do sắp xếp vị trí việc làm, tinh giản biên chế, nghỉ chế độ theo quy định. Kết thúc hoạt động của khoảng 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong cả nước.

Theo Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã), dự kiến sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể sẽ gần dân, sát dân hơn; bước đầu khắc phục được tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và bộ máy "hình chóp ngược". Về tổ chức bộ máy, dự kiến giảm 90 đầu mối cấp vụ ở Trung ương; 344 đầu mối cấp sở ở tỉnh; 1.235 đầu mối cấp phòng ở tỉnh; đối với các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, tinh gọn 215/284 đầu mối bên trong (giảm 43%); điều chuyển hơn 22.350 biên chế từ cấp huyện về công tác tại cấp xã, góp phần thực hiện mô hình hành chính mới và chủ trương hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư.

Kịp thời chi trả theo chế độ, chính sách

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ sớm, từ xa. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời định hướng các chủ trương, nhiệm vụ cụ thể; các cấp ủy, các cơ quan chức năng theo thẩm quyền đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, văn bản quy định chi tiết, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương tổ chức thực hiện. Công tác quán triệt, tuyên truyền được tổ chức triển khai sâu rộng, nhất quán, giúp nâng cao nhận thức và thống nhất ý chí trong hệ thống chính trị; tạo được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quá trình sắp xếp và những kết quả bước đầu đã góp phần bảo đảm việc thực hiện thành công các mục tiêu: Hoàn thiện cơ bản tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành; tinh gọn bộ máy và tiết kiệm ngân sách; tạo không gian mới để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh… của đất nước; tạo đột phá trong quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng; nâng cao vị thế quốc gia, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghệ cao vào Việt Nam.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản nhất trí với đề xuất, kiến nghị được nêu trong các báo cáo; đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng quyết tâm cao nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng các kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị (lưu ý làm tốt việc xây dựng văn kiện và nhân sự ở những nơi sáp nhập, hợp nhất); làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, số hóa tài liệu… nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ công trước, trong và sau sắp xếp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện đúng các mục tiêu đã đề ra; cân đối ngân sách, bố trí kinh phí, kịp thời thực hiện chi trả theo chế độ, chính sách về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định.