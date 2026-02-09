Chiều 9-2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, tỉnh Tây Ninh.

Cùng dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tại các phần mộ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các liệt sĩ, Tổng Bí thư và các đại biểu nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh, là nơi yên nghỉ của 3.669 liệt sĩ đến từ nhiều vùng miền trong cả nước, đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Vương quốc Campuchia.

Đây cũng là một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.

