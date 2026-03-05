HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra và sự hài lòng của nhân dân

Bảo Trân

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đào tạo cán bộ theo hướng "thạo việc" và thiết lập cơ chế đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra, sự hài lòng của nhân dân.

Sáng 5-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Ảnh: Hiền Hòa

Dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc. Tham dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong mọi giai đoạn cách mạng, cán bộ luôn là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện đường lối của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", đồng thời nhấn mạnh "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Đây là những luận điểm nền tảng, có giá trị chỉ đạo xuyên suốt đối với công tác cán bộ của Đảng.

Đối với cán bộ cơ sở, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Người coi cán bộ là cầu nối giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân: Vừa đem chủ trương, chính sách giải thích cho dân hiểu và tổ chức thực hiện; vừa nắm tâm tư, nguyện vọng, tình hình thực tiễn của dân để phản ánh trung thực, góp phần hoàn thiện chính sách. Chất lượng cán bộ cơ sở vì vậy quyết định trực tiếp mức độ đúng và trúng của chính sách trong đời sống.

Hiện nay, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược dài hạn đến giữa thế kỷ XXI.

Trong bối cảnh đó, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở phải là nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tổng Bí thư yêu cầu cần chuyển mạnh từ tư duy bổ sung nhân sự, bồi dưỡng chung chung sang tư duy quản trị cán bộ hiện đại hơn. Theo đó, cần chuẩn hóa năng lực theo vị trí việc làm, đánh giá bằng kết quả đầu ra, siết chặt kiểm soát quyền lực, đồng thời tạo động lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư lưu ý cần chuẩn hóa cán bộ cơ sở theo chức năng mới của chính quyền địa phương 2 cấp đáp ứng công việc theo từng vị trí, từng địa bàn. Đổi mới tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ theo nguyên tắc "đúng người - đúng việc - đúng địa bàn". Coi khâu sử dụng cán bộ là khâu quyết định hiệu quả cuối cùng. Cần rà soát việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp đơn vị hành chính; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng hoặc "thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới".

Áp dụng cơ chế thử thách có thời hạn đối với một số vị trí trọng yếu; tăng luân chuyển ngang và luân chuyển có mục tiêu; bố trí cán bộ theo đặc điểm địa bàn. Bố trí cán bộ phải hướng tới mục tiêu nâng năng lực quản trị địa phương, chứ không chỉ ổn định tổ chức theo nghĩa hành chính.

Đồng thời, nâng cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ "học để đủ chứng chỉ" sang "huấn luyện theo bài toán thực tiễn", "thạo việc". Thiết lập cơ chế đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra và sự hài lòng của nhân dân…

Tổng Bí thư cũng yêu cầu vừa siết chặt kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở cấp cơ sở, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, đồng thời tạo động lực cho cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Bí thư nhấn mạnh nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng Ban Tổ chức Trung ương, của ngành tổ chức hay nội vụ, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, gắn trực tiếp với năng lực thực thi đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Làm tốt công tác cán bộ cơ sở chính là củng cố nền vận hành của quốc gia trong giai đoạn phát triển mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu những ý kiến phát biểu của các đại biểu kết hợp với những nội dung đã chuẩn bị để hoàn thiện giải pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

chính quyền cơ sở Ban Tổ chức Trung ương nhân sự đào tạo cán bộ quy hoạch cán bộ Lê Minh Hưng Tổng Bí thư Tô Lâm chính quyền 2 cấp cán bộ cơ sở
    Thông báo