Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đối ngoại - ngoại giao phải vươn lên tầm cao mới

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28-8-1945 - 28-8-2025).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư thân ái gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngoại giao và những tập thể, cá nhân tham gia công tác đối ngoại lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đối ngoại - ngoại giao phải vươn lên tầm cao mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Niềm vinh dự, tự hào vô cùng to lớn của ngành Ngoại giao là được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo, rèn luyện và dẫn dắt trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên sau khi đất nước giành độc lập. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Ngoại giao đã vượt qua muôn vàn khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trong suốt 30 năm kháng chiến chống xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và ánh sáng soi đường của Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đối ngoại - ngoại giao là một trong những lực lượng đóng vai trò then chốt, tiên phong trong việc bảo vệ thành công chính quyền cách mạng non trẻ, đặt nền móng cho sự phát triển lâu bền của cách mạng Việt Nam.

Mặt trận đối ngoại - ngoại giao luôn sát cánh cùng các mặt trận chính trị và quân sự, hình thành lực lượng tiên phong, mở ra thế trận vừa đánh vừa đàm, tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ quốc tế to lớn, kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, góp phần quan trọng giành thắng lợi từng bước tiến tới thắng lợi hoàn toàn, non sông thu về một mối, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, đối ngoại - ngoại giao tiếp tục đi đầu, từng bước phá thế bao vây, cấm vận, thúc đẩy hội nhập quốc tế, mở ra cục diện đối ngoại thuận lợi, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối Đổi mới của Đảng. Với tinh thần phụng sự Tổ quốc, đối ngoại - ngoại giao đã góp phần xứng đáng vào việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng cơ đồ, tiềm lực, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước như ngày nay. Nhiều nhà ngoại giao Việt Nam xuất sắc tham gia đảm trách những vị trí quan trọng tại các tổ chức quốc tế, được ghi nhận và đánh giá cao.

"Nhân dịp này, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng mà các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại đã đạt được. Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp lớn và cả sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ luôn một lòng trung kiên vì sự nghiệp cách mạng và công tác đối ngoại của đất nước"- Tổng Bí thư biểu dương.

Thế giới đang trải qua những thay đổi to lớn, những bước ngoặt mang tính thời đại. Đất nước Việt Nam đang đứng trước kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Kế thừa thành tựu 80 năm lịch sử đầy hào hùng của cách mạng Việt Nam, tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới; để đất nước Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu như ước nguyện của Người và cũng là mong ước của toàn Đảng, toàn dân ta, nhiệm vụ của ngành Ngoại giao và những người làm công tác đối ngoại là hết sức nặng nề, song cũng vô cùng vẻ vang. Bên cạnh các nhiệm vụ về chính trị - đối ngoại, ngành Ngoại giao và những người làm công tác đối ngoại còn phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đầy tự hào trong 80 năm qua, ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chủ động, tích cực tranh thủ thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, góp phần đắc lực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội của Đảng đề ra. Đối ngoại - ngoại giao phải vươn lên tầm cao mới, thực sự là một trong những lực lượng trọng yếu, chiến lược trong bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"- Tổng Bí thư kỳ vọng.

Trong thời đại hiện nay, sự phát triển của đất nước luôn gắn bó, không thể tách rời với dòng chảy phát triển chung của toàn thể nhân loại. Phương thức ngoại giao hiệu quả đã được minh chứng qua lịch sử là kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác đối ngoại - ngoại giao sẽ luôn phát huy phẩm chất "vừa hồng vừa chuyên", kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trong sạch, toàn diện về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn; hiện đại trong tư duy và với phong cách chuyên nghiệp, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

