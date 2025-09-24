Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 24-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I. Ảnh: TTXVN

Dự Đại hội có 293 đại biểu chính thức, đại diện hơn 8.700 đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Chủ đề của Đại hội: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra"; phương châm Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển".

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem trưng bày sách tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương được thành lập theo Quyết định số 242-QĐ/TW, ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Là tổ chức đảng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương bao gồm 14 đảng bộ ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương, các đơn vị sự nghiệp của Đảng, các cơ quan tư pháp và Văn phòng Chủ tịch nước, với hơn 8.700 đảng viên.

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương có vị trí đặc biệt quan trọng, trực tiếp lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu chiến lược, phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề hệ trọng của Đảng và đất nước; nơi tập trung nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, cán bộ quản lý cấp chiến lược, cán bộ chuyên gia trong công tác nghiên cứu, đào tạo, tham mưu, tư vấn chính sách.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN



Trước đó, chiều 23-9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức phiên trù bị và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội.

Đây là kỳ Đại hội ứng dụng chuyển đổi số qua nhận dạng khuôn mặt "Face ID"; ứng dụng "phòng họp không giấy", tích hợp nội dung dự thảo văn kiện và các tài liệu phục vụ Đại hội trên các máy tính bảng, quét mã QR. Công tác chuyển đổi số đã góp phần quan trọng tiết kiệm thời gian và kinh phí trong công tác xây dựng văn kiện, phát hành tài liệu so với các kỳ đại hội trước.