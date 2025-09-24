Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I

Sáng 24-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I. Ảnh: TTXVN

Dự Đại hội có 293 đại biểu chính thức, đại diện hơn 8.700 đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Chủ đề của Đại hội: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra"; phương châm Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển".

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem trưng bày sách tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương được thành lập theo Quyết định số 242-QĐ/TW, ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Là tổ chức đảng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương bao gồm 14 đảng bộ ở các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương, các đơn vị sự nghiệp của Đảng, các cơ quan tư pháp và Văn phòng Chủ tịch nước, với hơn 8.700 đảng viên.

Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương có vị trí đặc biệt quan trọng, trực tiếp lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu chiến lược, phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề hệ trọng của Đảng và đất nước; nơi tập trung nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, cán bộ quản lý cấp chiến lược, cán bộ chuyên gia trong công tác nghiên cứu, đào tạo, tham mưu, tư vấn chính sách.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương- Ảnh 5.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trước đó, chiều 23-9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức phiên trù bị và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội.

Đây là kỳ Đại hội ứng dụng chuyển đổi số qua nhận dạng khuôn mặt "Face ID"; ứng dụng "phòng họp không giấy", tích hợp nội dung dự thảo văn kiện và các tài liệu phục vụ Đại hội trên các máy tính bảng, quét mã QR. Công tác chuyển đổi số đã góp phần quan trọng tiết kiệm thời gian và kinh phí trong công tác xây dựng văn kiện, phát hành tài liệu so với các kỳ đại hội trước.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cho ý kiến phương án nhân sự.

Ông Nguyễn Long Hải làm Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

(NLĐO) - Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Triển khai quyết định kiểm tra tại Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra năm 2025 đối với Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm thủ tướng phạm minh chính đại hội đảng Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương Đại hội Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I Trần Cẩm Tú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo