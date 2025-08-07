Sáng 7-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội. Đại hội có sự tham gia của 201 đại biểu đại diện cho 1.208 đảng viên trong Đảng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN

Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; ông Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Cơ quan Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chương trình làm việc, giải quyết các công việc thường xuyên của Đảng và những vấn đề đột xuất, phát sinh; phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng; tham mưu và phục vụ chu đáo Đại hội XIII, tích cực chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp với các cơ quan tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược; lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, góp phần hoàn thiện mô hình tổng thể và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Trong nhiệm kỳ, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức 24 hội nghị Trung ương, 214 cuộc họp Bộ Chính trị, 120 cuộc họp Ban Bí thư; phục vụ chu đáo các cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng trong và ngoài nước... ; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, đồng bộ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu mô hình tổ chức bộ máy trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng; chủ động, tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; kịp thời ban hành quy chế làm việc, bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, kiện toàn chi bộ đồng bộ với tổ chức bộ máy mới….

Xây dựng Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan mẫu mực của Đảng

Dự báo tình hình thế giới, khu vực thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khá đầy đủ, toàn diện; đồng thời gợi ý một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, xem xét, quyết định.

Cụ thể, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm với Văn phòng Trung ương Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác lớn của đất nước, kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh. Nâng cấp hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, kịp thời; các công việc được "nâng tầm", nhất là tham mưu phải "chiến lược, trí tuệ, sắc bén, kịp thời", công tác phục vụ phải "chuyên nghiệp, hiện đại" như Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng phải là những người đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, thực sự xứng đáng với danh xưng "Cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng". Xây dựng Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan mẫu mực của Đảng trong mọi lĩnh vực công tác như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó rà soát cơ cấu, bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài, cán bộ giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm trên các lĩnh vực về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, nhất là ở các bộ phận nghiên cứu, tham mưu chiến lược…