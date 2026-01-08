HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương

Minh Chiến

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ với chính quyền địa phương và sẽ có phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 8-1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo hội nghị toàn quốc về phát triển kinh tế xã hội 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng tham dự hội nghị tại trụ sở Chính phủ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo chủ chốt, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu lời cảm ơn chân thành, lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Thủ tướng, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Thủ tướng điểm lại một số khó khăn, thách thức như đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, xung đột quân sự leo thang ở nhiều nơi, nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, chưa kịp hồi phục; rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng…

Ở trong nước, theo Thủ tướng Chính phủ, tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài, trong khi nước ta là nước đang phát triển, xuất phát điểm thấp, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo hội nghị toàn quốc về phát triển kinh tế xã hội 2026 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó, dành nhiều công sức, thời gian sắp xếp lại "giang sơn" ở cả Trung ương và địa phương. Thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất - kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, với việc quyết liệt, đồng bộ thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt những thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới. Đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách, nợ công thấp hơn giới hạn quy định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn cần có giải pháp khắc phục. Trong đó, áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, tỉ giá, lãi suất còn lớn trước sức ép từ bên ngoài; tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý hiệu quả; an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh trật tự trên một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Tại hội nghị này, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 để làm rõ hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo hội nghị toàn quốc về phát triển kinh tế xã hội 2026 - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng thời, cần đánh giá sâu vào các nhóm vấn đề về tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, đầu tư kết cấu hạ tầng. Cùng với đó là các nhiệm vụ như xóa nhà tạm, nhà dột nát, khắc phục hậu quả thiên tai, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị thảo luận, làm rõ việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy ở Trung ương cần phải tháo gỡ, thúc đẩy vấn đề gì? Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các đại biểu đi sâu thảo luận về các hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 và thời gian tới để có giải pháp đột phá, trọng tâm chỉ đạo điều hành nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô.

