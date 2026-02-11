Sáng 11-2, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk. Ảnh T.H.

Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết Ea Rốk là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học còn thiếu thốn. Việc xây dựng một ngôi trường nội trú liên cấp, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh là cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và yêu cầu phát triển của địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh. T.H.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 6 ha tại thôn 8, xã Ea Rốk; quy mô đầu tư gồm 18 lớp, với đầy đủ các khối phòng học, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú hiện đại. Tổng mức đầu tư là 150 tỉ đồng, nguồn vốn huy động và các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng…

Phát biểu tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cùng với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, Trung ương đã xác định rõ yêu cầu mở rộng phạm vi chăm lo giáo dục, hướng mạnh về những địa bàn khó khăn, nơi rất cần sự đầu tư căn cơ, lâu dài để tạo chuyển biến thực chất. Đây là cách tiếp cận phát triển lấy con người làm trung tâm, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk không chỉ là một dự án xây dựng trường học, mà còn là một công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng còn nhiều khó khăn. Công trình này cũng sẽ góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển giáo dục ở địa phương, bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ghi nhận Bộ Quốc phòng đã chủ động huy động nguồn lực, trực tiếp tổ chức đầu tư xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk, Tổng Bí thư đánh giá cao đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của Quân đội đối với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, vì sự phát triển bền vững của đất nước và củng cố quốc phòng, an ninh.

Để công trình sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình triển khai.

Tỉnh Đắk Lắk, ngành Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung dạy học; quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả công trình sau khi hoàn thành; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng và tinh thần vượt khó vươn lên cho các học sinh. Nhà trường cần thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của các cháu, để các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình.

Tổng Bí thư mong muốn các học sinh xã Ea Rốk nói riêng, học sinh tỉnh Đắk Lắk nói chung sẽ nuôi dưỡng khát vọng học tập, rèn luyện ý chí vươn lên, học để trưởng thành, học để thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao tặng quà cho Đảng bộ xã Ea Rốk; thầy cô, học sinh nhà trường và đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'Leo (xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk).