Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi

Đức Ngọc

(NLĐO) - Sáng 11-10, tại tỉnh Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi.

Cùng dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Báo Nghệ An

Cùng dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; ông Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam…

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi là công trình có ý nghĩa đặc biệt nơi vùng biên cương, phên dậu phía Tây của Tổ quốc. Công trình được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. 

Đây là công trình giáo dục trọng điểm, có quy mô diện tích khoảng 5,5 ha, với tổng số vốn đầu tư gần 240 tỉ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa… Công trình giúp hơn 1.900 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách.

- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Báo Nghệ An

Phát biểu tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước. 

Tổng Bí thư nêu rõ chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là một chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư nêu rõ cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân xã Na Ngoi cần tiếp tục quan tâm đến các cháu học sinh được học tập trong môi trường đầy đủ; cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dạy chữ phải đi đôi với dạy người, dạy đạo lý làm người, lòng yêu quê hương, đất nước.

- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: Theo Báo Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các già làng, trưởng bản, các lực lượng vũ trang để vận động nhân dân cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xem trường học là "pháo đài" của tri thức, văn hóa và lòng yêu nước ở biên giới.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, đặc biệt là tình cảm, trách nhiệm của các thầy, cô giáo nơi biên cương Tổ quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng sẽ xây dựng thành công hệ thống trường nội trú tại 248 xã biên giới để mỗi trẻ em vùng cao, vùng xa đều có cơ hội học tập, phát triển, vươn tới tương lai tươi sáng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Tô Lâm, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã dành cho tỉnh Nghệ An nói chung và xã Na Ngoi nói riêng tình cảm đặc biệt, sự quan tâm giúp đỡ quý báu để công trình sớm được triển khai trên mảnh đất biên cương - miền Tây xứ Nghệ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cam kết bàn giao đầy đủ, kịp thời mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối; chỉ đạo các ngành, xã Na Ngoi phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trong suốt quá trình xây dựng...

- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác tặng các phần quà cho học sinh trên địa bàn xã Na Ngoi

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng nhà trường bức ảnh "Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh", biểu tượng thiêng liêng thể hiện sự quan tâm của Bác đối với thế hệ trẻ. Tổng Bí thư cùng đoàn công tác cũng tặng nhiều phần quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Na Ngoi, trao tặng 50 phần quà ý nghĩa cho 50 hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Na Ngoi.

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Triều Tiên

(NLĐO)- Chuyến thăm Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

(NLĐO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13-10, tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục nêu gương, "nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả".

