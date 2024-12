Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 20-12, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và có Diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: Q.Phúc

Tham dự có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Đoàn ngoại giao các nước láng giềng, các nước ASEAN và một số nước có quan hệ hữu nghị; đại biểu Quân đội, đại biểu cựu chiến binh một số nước; đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: Q.Phúc

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trước buổi Lễ kỷ niệm, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Trong Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cựu chiến binh, các đại biểu, khách quý, bạn bè quốc tế, đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết theo Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của Nhân dân, Quân đội ta đã phát triển nhanh chóng, liên tục lập nên những chiến công xuất sắc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh là đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, vì Nhân dân phục vụ, gắn bó máu thịt với Nhân dân, Quân đội luôn luôn đồng cam cộng khổ với Nhân dân trong mọi lúc, mọi nơi; là lực lượng chủ công, xung kích đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Bộ đội luôn kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, thực sự là "điểm tựa" vững chắc của Nhân dân trong những lúc nguy nan, gian khó. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, làm sáng ngời thêm phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đọc Diễn văn Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: TTXVN

Những năm gần đây, bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong thời kỳ mới, Quân đội đã quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh - gọn - mạnh, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới, đã làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, nhiều sản phẩm lưỡng dụng, góp phần hiện đại hóa Quân đội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương; tham gia tích cực, hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, huấn luyện, diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội, đất nước trên trường quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 5 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với bề dày truyền thống, công lao, đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc của Quân đội ta trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Q.Phúc

Tổng Bí thư nêu rõ kinh nghiệm và truyền thống quý báu của cha ông trong đánh giặc giữ nước và đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ tiếp tục được kế thừa, phát huy và từng bước được hoàn thiện trong thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Với nhận thức sâu sắc về sức mạnh vô song của nền quốc phòng toàn dân và thể theo nguyện vọng của Nhân dân, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI ra Chỉ thị quyết định lấy ngày 22-12 là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Từ đây, ngày 22-12 hằng năm không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh những chiến công, thành tích xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn là ngày hội biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn 35 năm tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng; bồi đắp lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên Nhân dân cả nước tích cực ủng hộ sức người, sức của cho nền quốc phòng toàn dân; xây dựng, phát huy mạnh mẽ "thế trận lòng dân", tạo nên "bức trường thành" vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư khẳng định với mục tiêu cao nhất là xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, con người được sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc,Việt Nam nhất quán chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và công việc nội bộ của tất cả các quốc gia; không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Trong giai đoạn cách mạng mới, điều kiện tiên quyết để Quân đội nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đó là giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh; không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc trên tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" với sức mạnh thời đại, sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác cùng phát triển của bạn bè quốc tế.

Cùng với phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chúng ta cần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; có tổ chức lực lượng tinh - gọn - mạnh theo phương châm "người trước, súng sau", đặc biệt coi trọng xây dựng, phát huy nhân tố con người, trước hết là nhân tố chính trị, tinh thần; quan tâm thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" và phát triển nghệ thuật quân sự đặc sắc của Việt Nam; bảo đảm cán bộ, chiến sĩ Quân đội dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược, nhất là các hình thái chiến tranh mới, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống cũng như làm chủ các không gian chiến lược mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng bạn bè quốc tế, thúc đẩy xu thế hòa bình, ngăn ngừa, hóa giải nguy cơ chiến tranh, xung đột, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, chúng ta càng thêm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam - một Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng; một lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; một đội quân bách chiến, bách thắng, cùng Nhân dân lập nên biết bao chiến công hiển hách; luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ để cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng, phát triển, Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng rằng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục lập nên những chiến công xuất sắc, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.