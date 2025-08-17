Sáng nay, 17-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.



Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự, chỉ đạo và trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Dự Lễ kỷ niệm có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và các địa phương khu vực lân cận TP Hà Nội; đại biểu lãnh đạo Công an, Cảnh sát, An ninh, Nội vụ các nước láng giềng, các nước ASEAN và một số nước có quan hệ hữu nghị; Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện An ninh, Cảnh sát một số nước; Trưởng đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội...

Buổi lễ được tổ chức nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Góp phần khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm, tiếp tục bồi đắp, phát huy truyền thống quý báu của CAND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc vị trí vai trò nòng cốt của lực lượng CAND; vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

