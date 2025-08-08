Cùng dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Phạm Minh Chính; các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bộ Tài chính, ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành trong 80 năm phát triển của đất nước. Ảnh: Dũng Minh

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã khái quát chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển của ngành tài chính. Trong đó, nhấn mạnh ngành đã hoàn thiện và đổi mới chính sách tài khóa để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa huy động và định hướng phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Bên cạnh đó, đột phá về tư duy và hành động trong tham mưu thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Hàng loạt các bộ luật quan trọng đã được ngành tài chính nghiên cứu, xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, qua đó tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Trước yêu cầu phát triển đặt ra trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng nêu rõ ngành tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, toàn ngành sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế về kinh tế, tài chính, thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các Nghị quyết "bộ tứ trụ cột"; tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông và phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế (nhà nước, tập thể, tư nhân và FDI), phát triển kinh tế vùng, khai thác không gian phát triển mới phục vụ các mục tiêu phát triển đặt ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính. Ảnh: TTXVN

Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Toàn ngành sẽ huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Cùng với nguồn vốn ngân sách, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực trong dân, doanh nghiệp, nguồn vốn quốc tế để phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững.

Phát biểu động viên và chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong mọi giai đoạn lịch sử, ngành Tài chính luôn giữ vai trò tham mưu chiến lược, tổng hợp về kinh tế - xã hội, đồng thời động viên, quản lý, phân bổ nguồn lực, bảo đảm cho các nhiệm vụ kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính. Ngành Tài chính không chỉ là trụ cột trong chính sách tài chính của đất nước mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia, được Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ bối cảnh mới đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết đối với ngành Tài chính. Nền kinh tế của nước ta có bứt phá, vươn lên mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành Tài chính.

Tổng Bí thư gợi mở ngành Tài chính, cần tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật với quan điểm thể chế là "đột phá của đột phá", thể chế là nguồn lực, động lực phát triển.

Ngành Tài chính cần tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Rà soát, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cùng với tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị nhằm phát huy tối đa vai trò, nguồn lực doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ để dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế cũng như thực hiện các chính sách, định hướng của Nhà nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới; chủ động phân tích, nhận định tác động từ các chính sách tài khóa tiền tệ để kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu chi ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển, cho một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Tổng Bí thư yêu cầu có giải pháp, biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực cho phát triển trên thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân… để tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao; quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường minh bạch, hiệu quả trong khai thác, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, để cùng với kinh tế phát triển thì đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc. Ngành Tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới, vì một Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính vì những thành tựu và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: TTXVN Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.



