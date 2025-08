Sáng 4-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các điển hình tiên tiến Công an nhân dân (CAND) dự Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trân trọng chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Thanh Thúy

Dự buổi gặp mặt, về phía đại biểu Trung ương, các bộ, ngành có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó Trưởng Ban Chính sách và chiến lược Trung ương Nguyễn Duy Hưng; Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong CAND; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...

Đặc biệt, dự buổi gặp mặt có 246 gương điển hình tiên tiến lực lượng CAND và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở...

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự cuộc gặp mặt các điển hình tiên tiến CAND dự Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX. Ảnh: Thanh Thúy

Báo cáo khái quát về kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến, theo đại diện Bộ Công an, trong những năm qua, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác thi đua khen thưởng trong CAND đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới toàn diện, phát triển sâu rộng xuống tận cơ sở, đi vào thực chất hơn. Đã tạo thành phong trào hành động cách mạng, lan tỏa mạnh mẽ, thật sự trở thành động lực, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thật sự là chỗ dựa của nhân dân, tô thắm hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự cuộc gặp mặt các điển hình tiên tiến CAND dự Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX. Ảnh: Thanh Thúy

Từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu được tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có 44 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"; 78 Huân chương Quân công, 735 Huân chương Chiến công, 59 Huân chương Lao động, hơn 3.000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Dũng cảm và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng CAND được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Các điển hình tiên tiến CAND