Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Ngày 1-12, sau lễ đón chính thức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Vientiane của Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Lào; đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm; nhấn mạnh sự có mặt của Tổng Bí thư cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam trong dịp Lào tổ chức ngày lễ trọng đại là niềm vinh dự đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, làm cho Lễ kỉ niệm càng có ý nghĩa sâu sắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Lào tươi đẹp vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào. Đây cũng là dịp để hai nước cùng nhau khẳng định quyết tâm xây dựng tầm nhìn mới, đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao phát triển mới với mực độ tin cậy ngày càng sâu sắc, mở ra những đột phá mạnh mẽ trong hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực

Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước vào chiều sâu thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, các chuyến thăm, trao đổi cấp cao dưới các hình thức linh hoạt, thông tin, nền tảng tư tưởng, chính sách chiến lược, trao đổi lý luận, nhất là những vấn đề mới; phối hợp chặt chẽ hỗ trợ tổ chức tốt các sự kiện quan trọng hai nước, trước mắt là Đại hội Đảng mỗi nước, qua đó tiếp tục khẳng định tầm cao mới của quan hệ chính trị Việt Nam - Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung, trong sáng, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai dân tộc.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược". Đây là sự khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước ngày càng chặt chẽ, ngày càng hiệu quả, là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả, kết quả đạt được trong hợp tác trên các lĩnh vực này thể hiện rất tích cực; xây dựng tuyến biên giới hai nước ổn định, bền vững. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp; gắn kết an ninh, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng, ngân hàng - tài chính, du lịch hai nước, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm phấn đấu nâng kim ngạch lên 5 tỉ USD trong tương lai gần và hướng tới 10 tỉ USD trong thời gian tới, gắn với tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics; tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, phòng chống tham nhũng. Hai bên nhất trí đẩy mạnh việc thực hiện các hiệp định hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế; phối hợp chặt chẽ để giải quyết các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả và mở rộng các dự án đầu tư tại Lào, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của Lào; thường xuyên phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án sử dụng vốn viện trợ, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả và chất lượng.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, y tế, tư pháp, giáo dục - đào tạo, tài chính - ngân hàng, hạ tầng chiến lược… Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật; nhất trí thúc đẩy kết nối về giao thông vận tải năng lượng điện, viễn thông, du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và giữa các địa phương, coi đây là trụ cột chiến lược góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó, củng cố nền tảng đoàn kết bền vững lâu dài giữa hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động, hai bên duy trì hiệu quả thông tin về tình hình quốc tế, quan tâm, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực ASEAN; bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông tác động đến hòa bình, ổn định và hợp tác của cả khu vực và thế giới.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác quan trọng trong giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan của hai nước trên các lĩnh vực trụ cột gồm quốc phòng, an ninh, y tế, tư pháp, giáo dục - đào tạo, tài chính - ngân hàng, hạ tầng chiến lược…; tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.