Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra công tác tàu tuần tra

Sáng nay 15-11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết ngày 14-11, trong chuyến công tác tại TP Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kiểm tra công tác của tàu tuần tra do Cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ cho Bộ Công an Việt Nam. Tháp tùng Tổng Bí Thư Tô Lâm có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.



Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tàu tuần tra do Hàn Quốc viện trợ cho Cục CSGT.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, kiểm tra công tác tại tàu do Cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ cho Bộ Công an và được định biên vào đội tàu của Cục CSGT.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo nhiều nội dung về công tác hiện đại hóa trang thiết bị của lực lượng CSGT. Trong đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; sử dụng các trang thiết bị hiện đại cho lực lượng CSGT; các giải pháp đặt ra phải "Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển, mọi hoạt động đều hướng đến người dân để tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông"…

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo công tác hiện đại hóa trang thiết bị của lực lượng CSGT

Thay mặt lực lượng CSGT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục CSGT, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an tiến tới hiện đại hóa lực lượng CSGT.