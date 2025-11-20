Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Vươn lên là trung tâm kinh tế biển quốc gia

An Giang là vùng đất kết tinh chiều sâu lịch sử và văn hóa, gắn với Bảy Núi, Óc Eo. Tỉnh có dân số gần 5 triệu người (thứ 3 cả nước), GRDP 2025 (xếp thứ 16/34).

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh hội tụ những tiềm lực, lợi thế và thời cơ để hiện thực hóa mục tiêu là tỉnh phát triển khá của cả nước như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần I đã đề ra.

Trong 10 tháng của năm 2025, kinh tế tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP đạt 7,85%, cao nhất vùng và thuộc nhóm khá của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt với hơn 3.440 doanh nghiệp mới, tăng cao cả số lượng và số vốn so với cùng kỳ. Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ quan trọng, với sản lượng lúa ước đạt trên 7,8 triệu tấn. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng hai con số. Du lịch đón trên 21 triệu lượt khách (tăng đến 21,7%). Tỉnh đã có nhiều tiến bộ rõ rệt trong công tác an sinh, giảm nghèo và phát triển nông thôn. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Tỉnh xác định tầm nhìn đưa Phú Quốc trở thành trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng và sáng tạo tầm vóc quốc tế vào năm 2030, đồng thời đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ APEC Phú Quốc 2027. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tổng thể các hoạt động phục vụ APEC; tập trung lãnh đạo xây dựng, thực hiện các tiểu đề án; phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc. Các dự án đầu tư công phục vụ APEC đã được bố trí nguồn vốn thực hiện với tổng kế hoạch vốn năm 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư chỉ rõ, về xây dựng đặc khu Phú Quốc và tổ chức bộ máy mới, Trung ương ghi nhận tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ sau khi Phú Quốc được xác lập mô hình đặc khu. Tỉnh đang khẩn trương xây dựng Đề án tổ chức bộ máy chính quyền đặc khu Phú Quốc - Kiên Hải - Thổ Châu. Đây là nhiệm vụ lớn, mô hình mới, đòi hỏi tỉnh tiếp tục bám sát hướng dẫn của Trung ương, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế vận hành của chính quyền đặc khu. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế và mô hình quản trị đặc khu để Phú Quốc thực sự trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh và của vùng. Đặc khu phải thực hiện mục tiêu giữ rừng, giữ biển, đảm bảo vệ sinh môi trường; hướng tới sử dụng năng lượng sạch.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư chỉ rõ tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, thách thức để có giải pháp khắc phục, không chủ quan, đồng thời cần có những giải pháp mạnh mẽ và mang tính đột phá trong giai đoạn tới nhằm khai thác tốt hơn không gian phát triển mới, thực sự phát huy vai trò của một tỉnh đầu nguồn, biển đảo chiến lược của vùng ĐBSCL và cả nước.

Để đưa tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, vươn lên trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển quốc gia như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (2025 - 2030) đã đề ra, Tổng Bí thư đề nghị, Tỉnh ủy An Giang thực hiện tốt yêu cầu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, kỷ cương để tạo nền tảng cho phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm môi trường ổn định cho một địa bàn biên giới, biển đảo có vị trí chiến lược. Tinh thần “phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” cần được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án thiết thực, coi đây là động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, An Giang phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là từ kinh tế tư nhân và hợp tác quốc tế, để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Tỉnh cần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Với không gian phát triển vừa “đồng bằng - rừng - biển”; vừa “biên giới - nội địa”, An Giang cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phấn đầu tăng trưởng ở mức hai con số; nâng cao tỉ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo, hình thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; phát triển nuôi biển công nghiệp, nuôi xa bờ, nuôi kết hợp du lịch… Công nghiệp phải chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ, tăng trưởng xanh, hạn chế các ngành thâm dụng tài nguyên và gây ô nhiễm.

Lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá

Tổng Bí thư chỉ rõ, tỉnh tập trung phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo, lấy đặc khu Phú Quốc làm cực tăng trưởng đột phá.

An Giang cần đẩy nhanh hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển; bám sát quy hoạch vùng và quốc gia, tập trung đầu tư các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, với TP HCM, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế. Tỉnh ưu tiên hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm logistics.

Tổng Bí thư đề nghị, tỉnh tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhân lực, xem đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững. Tỉnh tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ tiên tiến về trí tuệ nhân tạo, sinh học, dữ liệu lớn, năng lượng sạch…, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, từng bước đưa An Giang trở thành trung tâm ứng dụng khoa học - công nghệ của vùng Tây Nam Bộ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tỉnh cần phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người An Giang, coi đây là nền tảng tinh thần của phát triển bền vững. Tỉnh cần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phong phú của cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; khai thác hiệu quả các di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em; nâng cao đời sống văn hóa và thu hẹp chênh lệch hưởng thụ văn hóa giữa các vùng; nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, thúc đẩy trường học số, trường học thông minh; xây dựng xã hội học tập; chú trọng phát triển hệ thống y tế hiện đại…

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, biên giới quốc gia; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống các loại tội phạm.

Để tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC Phú Quốc 2027, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh An Giang cần phối hợp chặt chẽ với Trung ương và các địa phương, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, rà soát, đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông kết nối, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, văn hóa, ẩm thực, du lịch sinh thái, góp phần vào thành công chung của APEC 2027.