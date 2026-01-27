Tổng Bí thư Tô Lâm: Quảng Ninh từng bước trở thành hình mẫu phát triển

Tham gia Đoàn công tác có Thủ tướng Phạm Minh Chính; các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN



Lập Chương trình hành động thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã báo cáo về việc thực hiện một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; phát triển kinh tế - xã hội - an ninh, quốc phòng; các chính sách xã hội; việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; tình hình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Trước yêu cầu của kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư chỉ rõ Quảng Ninh vẫn đối mặt những hạn chế chiến lược; nếu không nhận diện và xử lý kịp thời sẽ làm giảm vai trò dẫn dắt, ảnh hưởng đến tăng trưởng. Yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh, bền vững, mà quan trọng hơn là chủ động đảm nhận vai trò thí điểm, tiên phong và dẫn dắt trong một số lĩnh vực chiến lược, qua đó đóng góp luận cứ thực tiễn cho việc hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các định hướng chiến lược trọng tâm: Lập Chương trình hành động thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững: Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng.

"Yêu cầu số 1 là Quảng Ninh tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng một Chương trình hành động rõ ràng, hiệu quả, xác định đúng "chủ thể - lộ trình - nguồn lực - đích đến", kèm phân công trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm đầu ra và cơ chế giám sát cụ thể. Tỉnh không dàn trải nhiệm vụ mà tập trung chọn một số "đầu việc quốc gia" để làm mẫu, tạo chuẩn mực, như quản trị phát triển dựa trên dữ liệu, kinh tế biển - đảo xanh và số, hợp tác kinh tế qua biên giới, du lịch - di sản chất lượng cao" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Quảng Ninh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ động đề xuất và hành động; mạnh dạn triển khai cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học và công nghệ, kinh tế biển, kinh tế biên giới và kinh tế đô thị để mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá. Chính quyền các cấp phải chuyển thực chất từ "quản lý" sang "kiến tạo, phục vụ", lấy hiệu quả phục vụ và chất lượng phát triển làm thước đo; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa, minh bạch hóa và quản trị dựa trên dữ liệu, phân tích, dự báo.

Quán triệt tinh thần Đại hội XIV, Quảng Ninh coi kỷ luật thực thi và trách nhiệm gắn với kết quả là yêu cầu bắt buộc. Đây là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá năng lực cán bộ. Đầu tư công tập trung dự án động lực, chuẩn bị kỹ, giải ngân nhanh nhưng bảo đảm chất lượng và tác động lan tỏa; quản lý chặt chẽ, minh bạch tài sản công, đất đai và ngân sách để chống thất thoát, lãng phí. Kỷ luật nền tảng này là cơ sở để tỉnh khẳng định vai trò đầu tàu và tạo tiền đề cho bứt phá lớn, bền vững trong giai đoạn tới.

Tỉnh cần tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp: Biển đảo - biên giới - di sản - đô thị thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết. Tỉnh định vị rõ các cực phát triển chiến lược và tổ chức quy hoạch, đầu tư, đô thị, hạ tầng trong tổng thể liên kết vùng, bảo đảm tăng trưởng nhanh và vai trò dẫn dắt quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Tiếp tục đi đầu trong hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng

Tinh thần Đại hội XIV đòi hỏi đổi mới tư duy và hành động quyết liệt, hiệu quả, Tổng Bí thư cho rằng Quảng Ninh cần sớm đưa khoa học và công nghệ và số hóa vào lõi điều hành và lõi các ngành.

Đột phá tăng trưởng chỉ bền vững khi gắn với đột phá về con người. Quảng Ninh cần định vị là trung tâm nhân lực chất lượng cao của vùng. Cùng với chính sách thu hút, trọng dụng, giữ chân nhân tài, tỉnh cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng quản trị hiện đại, hội nhập và năng lực dẫn dắt phát triển giai đoạn mới.

Quán triệt tinh thần lấy kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng nhất: Cải cách thể chế phải trúng và đúng chỗ, tháo được điểm nghẽn thực chất, Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh cần đặt kinh tế tư nhân ở trung tâm chiến lược tăng trưởng.

Theo tinh thần Đại hội XIV, tỉnh cần tiếp tục triển khai cải cách thể chế: Cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, chậm tiến độ bằng cơ chế rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; chấm dứt né tránh, đùn đẩy. Đồng thời, mạnh dạn thí điểm cơ chế đặc thù, nhất là tại Vân Đồn và khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng như không gian thử nghiệm chính sách, vừa tạo động lực mới cho kinh tế tư nhân của tỉnh, vừa cung cấp luận cứ thực tiễn cho hoàn thiện thể chế ở tầm quốc gia.

Tỉnh cần chú ý phát triển kinh tế hài hòa và cân bằng, gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Quảng Ninh cần xác định phát triển xanh, bền vững là lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Tỉnh chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và tham gia sâu vào các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu; từng bước xây dựng Quảng Ninh thành điểm đến của nhà đầu tư chiến lược và không gian du lịch, dịch vụ, đổi mới sáng tạo tầm khu vực.

Tổng Bí thư lưu ý xây dựng Đảng bộ và bộ máy "hành động - kỷ luật - dám chịu trách nhiệm": Hiện đại hóa phương thức lãnh đạo gắn với kiểm soát quyền lực. Nhấn mạnh Đại hội XIV đặt ra yêu cầu then chốt, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và bộ máy, lấy đó làm thước đo chất lượng lãnh đạo, Tổng Bí thư chỉ rõ, với Quảng Ninh, nhiệm vụ trung tâm là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị hành động, kỷ luật, thống nhất ý chí và dám chịu trách nhiệm, đủ bản lĩnh biến nghị quyết thành kết quả.

Đánh giá các kiến nghị, đề xuất của Quảng Ninh cụ thể, xác đáng và thiết thực, xuất phát từ thực tiễn phát triển, Tổng Bí thư đề nghị các ban, bộ, ngành theo chức năng, thẩm quyền sớm nghiên cứu, xem xét và giải quyết cụ thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục đi đầu trong hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, giữ vững vị thế địa phương phát triển hàng đầu, từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, đóng góp ngày càng lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và nhân dân cả nước.