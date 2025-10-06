HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm Triều Tiên

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến ngày 11-10-2025.

Chuyến thăm thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un.

Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 31-1-1950. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước (31-1-1950 - 31-1-2025), ngày 31-1-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi điện mừng với Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi điện mừng với Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Pak In Chol.

Các điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo Triều Tiên khẳng định: Trong chặng đường 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng phát triển. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Triều Tiên phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, cam kết quốc tế của mỗi nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm "Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025" với các hoạt động giao lưu, hợp tác đầy ý nghĩa.

Tin liên quan

Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên

Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên

(NLĐO)- Tối 6-2, tại Hà Nội, Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 75 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên.

Lãnh đạo Việt Nam - Triều Tiên trao đổi điện mừng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un...

Lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản... chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường

(NLĐO)- Lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Venezuela, Belarus, Nicaragua, Thụy Điển chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường

    Thông báo