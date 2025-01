Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và chúc Tết tại tỉnh Hưng Yên

Đây là hoạt động nhân dịp năm mới 2025, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Ất Tỵ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn công tác có: ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; một số Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thành tựu kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện

Theo báo cáo của tỉnh Hưng Yên, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội để đạt được thành tựu phát triển đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01 KL/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng bám sát tình hình thực tiễn địa phương; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn địa phương.

Năm 2024, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 7,7%, GRDP bình quân đầu người 121,3 triệu đồng; thu ngân sách ước đạt 40.114 tỉ đồng; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả tích cực (100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu). An sinh xã hội bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phúc lợi xã hội tiếp tục được cải thiện…

Sớm trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân xã Phạm Hồng Thái, huyện Khoái Châu. Ảnh: TTXVN

Về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ, các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng bộ cần nhận thức đúng và sâu hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung; xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để từ đó đề ra mục tiêu, yêu cầu, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ. Ảnh: TTXVN

Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp huyện "tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực - hiệu quả", theo đúng chủ trương, định hướng của Trung ương, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tỉnh khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 6-10-2024 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người lao động, các đối tượng yếu thế và phấn đấu không còn hộ nghèo.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân phường Lam Sơn, TP Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kinh tế và xã hội phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa; là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng, trung tâm kết nối giữa các địa phương trong vùng và cả nước.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Triệu Việt Vương (xã Phạm Hồng Thái, huyện Khoái Châu); Nhà Tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Nhà Tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình (xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ); Nhà Tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu); Văn miếu Xích Đằng (tại phường Lam Sơn, TP Hưng Yên).

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Đền thờ Triệu Việt Vương (xã Phạm Hồng Thái, huyện Khoái Châu). Ảnh: TTXVN

Tại Đền thờ Triệu Việt Vương (huyện Khoái Châu), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đoàn công tác đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính tới Đức vua Triệu Việt Vương - vị vua hào kiệt, nhân nghĩa, chí tình. Danh thơm của Đức vua còn mãi với non sông.

Tại Văn miếu Xích Đằng (TP Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ và tri ân các bậc tiên hiền, tiên thánh, các danh nhân khoa bảng đã góp phần xây dựng nền văn hiến và truyền thống hiếu học của quê hương và đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện tiếp nối truyền thống hiếu học - tôn trọng hiền tài của quê hương và đất nước; không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nhà Tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu). Ảnh: TTXVN

Tại Nhà Tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan (huyện Khoái Châu), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn trước anh linh bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện đoàn kết một lòng, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (huyện Yên Mỹ), Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã dâng hương, dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, đóng góp nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển quê hương, đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện học tập và noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; mãi và sẽ tiếp tục rèn đức luyện tài vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, với quyết tâm đổi mới, xây dựng bộ máy của Đảng, Nhà nước tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả và thiết thực.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nhà Tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình (xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ). Ảnh: TTXVN

Tại Nhà Tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác dâng hương thành kính tưởng nhớ nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài năng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Ngay từ những ngày đầu tham gia cách mạng, đồng chí đã đem hết nhiệt huyết cách mạng đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước.