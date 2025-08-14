HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyên Quang phải đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Tuyên Quang đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc, di tích lịch sử.

Sáng 14-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế và công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh tại Tuyên Quang - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM; Các Bí thư Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện các Quyết định của Trung ương, từ ngày 1-7-2025, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang đã hợp nhất thành tỉnh Tuyên Quang, với trung tâm hành chính đặt tại thành phố Tuyên Quang (trước hợp nhất). Đồng thời với việc hợp nhất đơn vị hành chính, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và Đảng bộ tỉnh Hà Giang cũng đã hợp nhất thành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đoàn kết
và khát vọng vươn lên

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận tại buổi làm việc Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, vượt qua thử thách và giành được nhiều thành tựu quan trọng. Sau hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh tại Tuyên Quang - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang”. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và chân thành cảm ơn những nỗ lực, cố gắng bền bỉ đó của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Tuyên Quang mới sau hợp nhất, Tổng Bí thư đề nghị, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Tổng Bí thư lưu ý chuẩn bị thật chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm tiến độ, chất lượng và định hướng chính trị đúng đắn. Đây là sự kiện trọng đại, dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới cho toàn bộ không gian hành chính - kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình chuẩn bị cần nghiêm túc, bài bản, đồng bộ và chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ và khát vọng vươn lên.

Văn kiện Đại hội phải kết tinh tư duy mới, tầm nhìn mới, khát vọng phát triển mới của một chỉnh thể quy mô lớn hơn, giàu động lực và đa dạng hơn; không chỉ là phép cộng cơ học chiến lược của hai tỉnh cũ mà thực sự là một bước chuyển về chất trong tư duy phát triển, mô hình quản trị và thiết kế thể chế; cần tổng kết thực tiễn một cách toàn diện, đánh giá kỹ những đặc điểm mới sau sáp nhập và yêu cầu đặt ra từ hội nhập, chuyển đổi số, phát triển xanh, bao trùm, bền vững; từ đó xây dựng tầm nhìn đến 2030, định hướng 2045, phù hợp với tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và điều kiện thực tiễn của tỉnh….

Tổng Bí thư: Khai thác hiệu quả các giá trị
văn hóa đặc sắc, di tích lịch sử cách mạng

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tỉnh Tuyên Quang phải khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đây là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt, là nền tảng vật chất để nâng cao đời sống nhân dân; cần xây dựng lại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể cho tỉnh Tuyên Quang mới một cách bài bản, khoa học và tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy giá trị cộng hưởng giữa các vùng và định hình vị thế mới của tỉnh trên bản đồ phát triển quốc gia; chú trọng phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; hình thành sức sản xuất mới, phương thức kinh doanh mới, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyên Quang phải đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư gợi mở tỉnh Tuyên Quang phải đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc, di tích lịch sử cách mạng, di sản văn hóa phi vật thể, danh lam thắng cảnh; xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh cao; ưu tiên phát triển hạ tầng tại các khu vực tiềm năng như Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình…

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các đột phá chiến lược phù hợp thực tiễn tỉnh và tinh thần các nghị quyết Trung ương và triển khai hiệu quả nguồn lực và cơ chế chính sách mới về giáo dục, y tế để nâng cao thể lực, trí lực, chất lượng cuộc sống và sự công bằng cho nhân dân. Trên hết, con người phải là trung tâm và chủ thể của mọi chiến lược phát triển; cần đầu tư toàn diện cho giáo dục, y tế, văn hóa; khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên, nhất là trong giới trẻ và đồng bào dân tộc thiểu số, để biến tiềm năng thành động lực phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh thần phục vụ và hiệu lực quản trị công, kiện toàn các vị trí còn thiếu; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vững mạnh, lựa chọn người đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thực tiễn, tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó với nhân dân và có tầm nhìn phát triển để đưa vào những vị trí chủ chốt. Đồng thời, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức bị ảnh hưởng bởi sắp xếp tổ chức bộ máy.


Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tuyên Quang

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tuyên Quang

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động về lại xã Tân Trào, vùng đất lịch sử thiêng liêng, nơi từng là Thủ đô kháng chiến, khởi nguồn của những quyết định trọng đại.

Ông Hầu A Lềnh được chỉ định là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

(NLĐO) - Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ), được chỉ định là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang sau sáp nhập.

Tỉnh Tuyên Quang sau sắp xếp có 124 xã, phường

(NLĐO) - Tỉnh này có 13 xã không thực hiện sắp xếp, gồm: Trung Hà, Kiến Thiết, Hùng Đức, Minh Sơn, Minh Tân, Thuận Hòa, Tùng Bá, Thượng Sơn, Cao Bồ...

Tổng Bí thư Tô Lâm tỉnh tuyên quang Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào
