Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tăng cường tin cậy chính trị và nâng tầm hợp tác thực chất Việt Nam - Hàn Quốc, mở ra các lĩnh vực hợp tác mới.

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, sáng 10-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 13-8.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Hàn quốc. Ảnh: TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có các ông, bà: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới. Việc phía Hàn Quốc mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm với tư cách là "Quốc khách" đầu tiên cho thấy sự coi trọng của phía Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam cũng như với cá nhân Tổng Bí thư.

Đây sẽ là dịp để hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả; mở ra những định hướng phát triển mới sang các lĩnh vực hợp tác quan trọng và tiềm năng, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, qua đó góp phần rất quan trọng vào việc tăng cường tin cậy chính trị và nâng tầm hợp tác thực chất giữa hai nước. Đồng thời, chuyến thăm sẽ mở ra các lĩnh vực hợp tác mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực năng lượng bán dẫn, hợp tác về trí tuệ nhân tạo cũng như hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm và phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần thiết thực cho người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

