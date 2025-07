Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm

20 giờ ngày 2-7 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ Việt Nam - Mỹ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ Việt Nam - Mỹ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp của quan hệ song phương. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc hai đoàn đàm phán của hai nước đã thống nhất Tuyên bố chung Việt Nam - Mỹ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Việt Nam cam kết dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho hàng hóa của Mỹ, trong đó có xe ô tô phân khối lớn.

Ông khẳng định Mỹ sẽ cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong giải quyết những vướng mắc ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên ưu tiên. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Mỹ sớm công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường và bỏ hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng công nghệ cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump cũng đã trao đổi một số phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong những năm tới. Hai nhà lãnh đạo đã thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực có ý nghĩa then chốt, đột phá như khoa học, công nghệ cao.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời mời Tổng thống Donald Trump và Phu nhân thăm Việt Nam và bày tỏ mong muốn sớm gặp lại Tổng thống Trump trong thời gian tới. Tổng thống Trump trân trọng cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư và bày tỏ mong muốn sớm được gặp lại Tổng Bí thư.

Theo TTXVN, ngay sau đó, vào lúc 10 giờ 25 sáng 2-7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông vừa có một thỏa thuận thương mại với Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social về thỏa thuận thương mại với Việt Nam

Tổng thống Trump viết: "I just made a Trade Deal with Vietnam. Details to follow!"("Tôi vừa đạt được một Thỏa thuận Thương mại với Việt Nam. Cụ thể hơn hãy chờ những thông tin tiếp theo").