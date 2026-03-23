Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị với Campuchia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị với Campuchia

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia.

Chiều 23-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, nhân dịp sang thăm làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị với Campuchia - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm của bà Men Sam An và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hợp tác gắn bó giữa cơ quan Mặt trận hai nước, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. 

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng cơ quan Mặt trận hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan Mặt trận hai nước tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được và tăng cường hợp tác chặt chẽ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và nhân dân Campuchia nhân dịp năm mới Chol Chnam Thmey sắp tới (14 đến 16-4-2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thiện chức danh lãnh đạo, hoàn chỉnh bộ máy chính quyền các cấp và tích cực triển khai các Nghị quyết mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra.

Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99%. Bà bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn xa của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đạt được các mục tiêu đề ra; vui mừng về những kết quả to lớn mà Việt Nam đạt được và coi đó cũng là những thành tựu của Campuchia.

Phó Chủ tịch CPP Men Sam An cho biết đất nước Campuchia dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch CPP Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet luôn quan tâm, coi Việt Nam là người bạn láng giềng tốt, chân thành, luôn giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, đặc biệt là sự giúp đỡ của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng vào ngày 7-1-1979 và nhắc lại lời của Chủ tịch Hun Sen nếu không có sự hy sinh, giúp đỡ của Việt Nam thì sẽ không có Campuchia ngày nay; khẳng định cơ quan Mặt trận Campuchia luôn chú trọng tuyên truyền tới thế hệ trẻ về giá trị lịch sử quan hệ hai nước. Bà nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, và Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm (6-2-2026) đã đưa quan hệ hợp tác hai nước, ba nước biến chuyển về chất, ngày càng tin cậy, gắn bó và hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị với Campuchia - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư Tô Lâm về quan hệ hai nước phát triển ngày càng tin cậy, gắn bó, hợp tác kinh tế ngày càng chặt chẽ và còn dư địa phát triển, sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỉ USD, cũng như đánh giá cao hai nước tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó có việc tôn tạo Đài hữu nghị, thể hiện truyền thống hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước, Phó Chủ tịch Men Sam An khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, y tế, giáo dục-đào tạo, nhất là hợp tác giữa các tỉnh đối biên. Bày tỏ ấn tượng trước lượng khách du lịch Việt Nam thăm Campuchia tăng mạnh thời gian qua, Phó Chủ tịch Men Sam An cũng mong muốn cơ quan liên quan phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố, phát triển hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới; khẳng định tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia có tính chất đặc biệt và vô giá, phải được tiếp tục duy trì, vun đắp, củng cố và phát triển cho các thế hệ mai sau.

Tin liên quan

Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Campuchia

(NLĐO)- Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, Quyền Quốc trưởng chủ trì Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Campuchia.

Cuộc gặp Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

(NLĐO)- Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia là nền tảng định hướng cho tổng thể quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

(NLĐO)- Được sự ủy quyền của Quốc vương Campuchia, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm.

Campuchia Tổng Bí thư Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo