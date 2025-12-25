Tổng Giám đốc Vinpearl từ nhiệm

Công ty CP Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Đặng Thanh Thủy.

Năm 2008, ông Thủy tham gia HĐQT Vinpearl. Từ năm 2016 đến 2019, ông là thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Nha Trang. Đến năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc CTCP Vinpearl.

Vinpearl chính thức niêm yết cổ phiếu trên HoSE từ ngày 13-5, là thành viên thứ tư trong hệ sinh thái Vingroup có cổ phiếu giao dịch trên HoSE, bên cạnh Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE).

Ông Đặng Thanh Thủy

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần 3.094 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 169 tỉ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 12.700 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 8.100 tỉ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 428 tỉ đồng.

Vinpearl là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ - nghỉ dưỡng tại Việt Nam, đang vận hành mạng lưới 51 cơ sở tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng với đó là phát triển hệ sinh thái đa dạng bao gồm công viên chủ đề, khu vui chơi giải trí, sân golf cùng chuỗi dịch vụ ẩm thực.