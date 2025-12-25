HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tổng Giám đốc Vinpearl từ nhiệm

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Vinpearl vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Đặng Thanh Thủy.

Công ty CP Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Đặng Thanh Thủy.

Năm 2008, ông Thủy tham gia HĐQT Vinpearl. Từ năm 2016 đến 2019, ông là thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Nha Trang. Đến năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc CTCP Vinpearl.

Vinpearl chính thức niêm yết cổ phiếu trên HoSE từ ngày 13-5, là thành viên thứ tư trong hệ sinh thái Vingroup có cổ phiếu giao dịch trên HoSE, bên cạnh Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE).

Tổng Giám đốc Vinpearl từ nhiệm - Ảnh 1.

Ông Đặng Thanh Thủy

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần 3.094 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 169 tỉ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 12.700 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 8.100 tỉ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 428 tỉ đồng.

Vinpearl là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ - nghỉ dưỡng tại Việt Nam, đang vận hành mạng lưới 51 cơ sở tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng với đó là phát triển hệ sinh thái đa dạng bao gồm công viên chủ đề, khu vui chơi giải trí, sân golf cùng chuỗi dịch vụ ẩm thực.

Tin liên quan

Cổ phiếu Vinpearl của Vingroup tăng kịch trần trong ngày đầu lên sàn chứng khoán

Cổ phiếu Vinpearl của Vingroup tăng kịch trần trong ngày đầu lên sàn chứng khoán

(NLĐO) - Cổ phiếu VPL của Vinpearl tăng mạnh gần 20% trong buổi sáng 13-5 khi chính thức lên sàn HoSE.

Chuỗi Vinpearl của tỉ phú Phạm Nhật Vượng lên sàn, vốn hóa ngang VPBank, Vinamilk

(NLĐO) – Vinpearl được định giá 71.300 đồng/cổ phiếu sẽ lên sàn HOSE từ ngày 13-5, giá trị vốn hóa ngang các "ông lớn" VPBank, Vinamilk, GAS

Vinpearl của tỉ phú Phạm Nhật Vượng sắp lên sàn chứng khoán

(NLĐO) - Gần 1,8 tỉ cổ phiếu của Vinpearl (tập đoàn Vingroup) sắp lên sàn chứng khoán.

Vingroup Vinpearl đặng thanh thủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo