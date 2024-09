Tổng hợp lượng du khách đến 10 tỉnh, thành ĐBSCL dịp lễ Quốc khánh

1. An Giang (Hơn 210.000 lượt khách): Số liệu báo cáo từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang cho thấy trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 (từ ngày 31-8 đến 3-9), toàn tỉnh đón hơn 210.000 lượt khách du lịch, tương đương so cùng kỳ năm 2023.

Tàu chở khách du lịch tham quan Làng bè Châu Đốc. Ảnh: Hoàng Triều

Cáp treo núi Sam là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách khi dừng chân ở An Giang. Ảnh: Hoàng Triều - Công Tuấn

Trong đó, các cơ sở lưu trú ước đón gần 5.500 lượt khách (khách quốc tế là 217 lượt), công suất sử dụng hoạt động kinh doanh lưu trú đạt 48%, tương đương so cùng kỳ năm 2023.

Tổng lượt khách do doanh nghiệp lữ hành ước khoảng 731 lượt, gồm: 536 lượt khách nội địa và 195 lượt khách quốc tế, tương đương so cùng kỳ.

Những điểm đến thu hút đông khách du lịch gồm: Cáp treo núi Sam, Miếu Bà Chúa xứ núi Sam, Rừng tràm Trà Sư, làng bè Châu Đốc...

2. TP Cần Thơ (Khoảng 189.000 lượt khách): Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Đền thờ các Vua Hùng TP Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng, các điểm, khu du lịch chuẩn bị các hoạt động tham quan, các vui chơi, giải trí phong phú, đa dạng để phục vụ khách.

Trong đó, Khu Du lịch Cantho Eco Resort tổ chức các hoạt động: làng nướng với các món ăn dân dã và đậm chất miền quê Nam bộ, món ăn tuổi thơ với những thức quà vặt, làm cốm nổ với việc du khách tự tay nổ cốm và thưởng thức cốm mới ra lò; Khu Du lịch "Căn nhà màu tím" xây dựng một không gian mới mang tên "Đường tím bằng lăng", tạo thêm không gian check-in đa dạng cho du khách…

Ông Nguyễn Minh Tuấn thông tin: "Tổng lượt khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố trong 4 ngày nghỉ lễ ước khoảng 189.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú ước khoảng 66.000 lượt, tăng 7%. Công suất sử dụng phòng bình quân từ 75%-85%. Tổng thu từ du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt 221 tỉ đồng, tăng 9%".

Du khách thích thú chụp ảnh trong Khu Du lịch Căn nhà màu tím. Ảnh: Ca Linh

Đông đảo du khách tham quan Cantho Eco Resort trong các ngày nghỉ lễ. Ảnh: Ca Linh

3. Kiên Giang (Hơn 159.000 lượt khách): Theo Sở Du lịch tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 31-8 đến hết 3-9), tổng lượt khách đến Kiên Giang tham quan, du lịch ước đạt hơn 159.000 lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, có hơn 15.500 lượt khách quốc tế, tăng hơn 171% so với cùng kỳ; khách tham quan các khu, điểm du lịch hơn 114.000 lượt, tăng 25,9% so với cùng kỳ; khách có lưu trú hơn 44.500 lượt, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 347,1 tỉ đồng, tăng 126,9%.

Du khách xếp hàng chờ đi cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc. Ảnh: Duy Nhân

Du khách đội mưa đi tham quan các điểm du lịch ở Phú Quốc dịp 2-9. Ảnh: Duy Nhân

Du khách tham quan khu du lịch Hòn Thơm Phú Quốc bằng cáp treo và ca nô. Ảnh: Duy Nhân

Cung điện hải dương ở VinWonders Phú Quốc là một trong những điểm thu hút khách bậc nhất Phú Quốc. Ảnh: Duy Nhân

Riêng TP Phú Quốc chiếm gần phân nửa khách nội địa và 100% khách quốc tế. Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ, Phú Quốc có hơn 75.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong đó có gần 15.600 lượt khách quốc tế, tăng 173% so với cùng kỳ.

Tổng thu từ du lịch của Phú Quốc dịp này đạt 317,4 tỉ đồng; tăng 137,9% so với cùng kỳ; chiếm hơn 90% tổng thu du lịch của toàn tỉnh Kiên Giang.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch dịp lễ Quốc khánh 2-9 được các địa phương và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch quan tâm chuẩn bị tốt, các sản phẩm dịch vụ được củng cố, làm mới, một số sản phẩm mới được đưa vào khai thác sẵn sàng phục vụ khách đến tham quan, du lịch.

Chiêm ngưỡng động vật quý hiếm ở Safari Phú Quốc. Ảnh: Duy Nhân

Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, trước lễ đã có thông tin cảnh báo mưa lớn, phần nào ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Nhiều khách du lịch hủy tour, thay đổi lịch trình sang điểm đến khác. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động du lịch là tình hình giá vé máy bay vẫn chưa hạ nhiệt; kết nối đường bộ đến tỉnh chưa được thuận lợi…

4. Bạc Liêu (Hơn 74.000 lượt khách): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho hay tỉnh đã đón hơn 74.000 lượt du khách trong 4 ngày nghỉ lễ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Qua đó, mang về nguồn thu cho tỉnh khoảng 59 tỉ đồng từ hoạt động du lịch.

Các hoạt động du lịch trải nghiệm thu hút rất đông du khách tại Bạc Liêu trong những ngày nghỉ lễ. Ảnh: Vân Du

5. Cà Mau (Hơn 61.400 lượt khách): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết địa phương đón hơn 61.400 lượt khách trong dịp lễ Quốc khánh. Hoạt động du lịch đã mang về nguồn thu cho tỉnh hơn 77 tỉ đồng. Các điểm du lịch thu hút đông du khách, như: Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Khu Du lịch Hòn Đá Bạc…

Khách du lịch trải nghiệm khi đến với Cà Mau. Ảnh: Vân Du

6. Vĩnh Long (Hơn 58.500 lượt khách): Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9, tỉnh đón hơn 58.500 lượt du khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế có hơn 2.000 lượt. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt gần 50 tỉ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong dịp lễ 2-9, Vĩnh Long đón hơn 58.500 lượt du khách. Ảnh: Facebook.

7. Long An (Hơn 54.000 lượt khách): Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tỉnh đón khoảng 54.500 lượt khách, tăng 6% so cùng kỳ, trong đó có khoảng 1.700 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch dịp này tăng 10% so cùng kỳ.



Vàm Cỏ Farmstay là điểm đến mới được nhiều du khách yêu thích ở Long An. Ảnh: Báo Long An

8. Đồng Tháp (Hơn 52.000 lượt khách): Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, dịp lễ Quốc Khánh 2-9 năm nay được nghỉ 4 ngày, nhu cầu đi tham quan nghỉ dưỡng tương đối cao, tổng lượng khách đến tham quan, hành hương, du lịch tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón hơn 52.000 lượt khách. Tổng thu du lịch đạt hơn 8,6 tỉ đồng. Các hoạt động phục vụ du khách và nhân dân tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra trong không khí vui tươi, đảm bảo an toàn...

Du khách gần xa thích thú trải nghiệm du lịch tại Khu Du lịch Happy land Hùng Thy, TP Sa Đéc. Ảnh: Tâm Minh

TP Sa Đéc triển khai dịch vụ xe điện hỗ trợ du khách trong dịp lễ. Ảnh: Tâm Minh

9. Tiền Giang (Hơn 50.000 lượt khách): Dịp lễ 2-9 năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm như: Giải đua Tàu mô hình và Hội thi Hoa phong lan TP Mỹ Tho; Chương trình Thả diều nghệ thuật và EDM Show tại Đồng Diều, huyện Gò Công Đông...

Du khách thích thú tham gia các hoạt động trải nghiệm ở Tiền Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ

Trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh đón được 50.000 lượt khách du lịch, tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2023. Doanh thu trực tiếp từ hoạt động du lịch đạt 27,1 tỉ đồng, tăng 11,5% so cùng kỳ.

10. Trà Vinh (Hơn 47.000 lượt khách): Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tổng lượng khách du lịch đến Trà Vinh tham quan 47.635 lượt (tăng 23% so với cùng kỳ); trong đó khách quốc tế 910 lượt (tăng 16%), khách lưu trú 13.814 lượt (tăng 22%); công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch đạt 67%. Tổng doanh thu từ du lịch hơn 45,2 tỉ đồng (tăng 13%).



Du khách chụp ảnh tại biển Ba Động, Trà Vinh. Ảnh: Facebook.

Du khách check-in Ao Bà Om ở Trà Vinh. Ảnh: Facebook

Các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang và Sóc Trăng chưa có thống kê đầy đủ lượng khách đến tham quan dịp lễ Quốc khánh.