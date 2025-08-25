Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành Đại lễ 2-9

Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) đã diễn ra từ 20 giờ ngày 24-8 tại Quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội. Dù buổi tối mới diễn ra tổng hợp luyện nhưng ngay từ sáng sớm cùng ngày, hàng vạn người dân khắp nơi đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm để đón xem diễu binh, diễu hành.

Cũng trong sáng 24-8, các biên đội "Hổ mang chúa" SU-30MK2, trực thăng, máy bay vận tải Casa... của Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức hợp luyện diễu binh trên bầu trời Hà Nội, thu hút rất đông người dân theo dõi. Theo kế hoạch, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 gồm 40 máy bay, cả dự bị. Các máy bay cất - hạ cánh tại Sân bay Hòa Lạc, Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) và Sân bay Kép (Bắc Ninh).

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ có 6 lực lượng tham gia. Cụ thể, đó là lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an; lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì.

Người dân háo hức xem trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hợp luyện diễu binh trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: HỮU HƯNG

Riêng lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài; lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành của quần chúng và 1 khối văn hóa thể thao.

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm các hoạt động: Rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng. Sau đó, các khối sẽ diễu binh, diễu hành theo thứ tự: Diễu hành của khối nghi trượng; diễu binh các khối đi bộ (thứ tự: Các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, các khối công an); diễu binh của khối xe, pháo quân sự và xe đặc chủng công an; diễu binh của lực lượng vũ trang trên biển (truyền hình ảnh về Quảng trường Ba Đình); diễu hành các khối quần chúng; diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Sau buổi tổng hợp luyện lần 2 sẽ là buổi sơ duyệt cấp nhà nước (20 giờ ngày 27-8), tổng duyệt cấp nhà nước (từ 6 giờ 30 phút ngày 30-8). Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 phút ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.