Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành Đại lễ 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành Đại lễ 2-9

Nguyễn Thế

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ có 6 lực lượng tham gia.

Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) đã diễn ra từ 20 giờ ngày 24-8 tại Quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội. Dù buổi tối mới diễn ra tổng hợp luyện nhưng ngay từ sáng sớm cùng ngày, hàng vạn người dân khắp nơi đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm để đón xem diễu binh, diễu hành.

Cũng trong sáng 24-8, các biên đội "Hổ mang chúa" SU-30MK2, trực thăng, máy bay vận tải Casa... của Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức hợp luyện diễu binh trên bầu trời Hà Nội, thu hút rất đông người dân theo dõi. Theo kế hoạch, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 gồm 40 máy bay, cả dự bị. Các máy bay cất - hạ cánh tại Sân bay Hòa Lạc, Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) và Sân bay Kép (Bắc Ninh).

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ có 6 lực lượng tham gia. Cụ thể, đó là lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an; lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì.

Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành Đại lễ 2-9 - Ảnh 1.

Người dân háo hức xem trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hợp luyện diễu binh trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: HỮU HƯNG

Riêng lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài; lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành của quần chúng và 1 khối văn hóa thể thao.

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm các hoạt động: Rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng. Sau đó, các khối sẽ diễu binh, diễu hành theo thứ tự: Diễu hành của khối nghi trượng; diễu binh các khối đi bộ (thứ tự: Các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, các khối công an); diễu binh của khối xe, pháo quân sự và xe đặc chủng công an; diễu binh của lực lượng vũ trang trên biển (truyền hình ảnh về Quảng trường Ba Đình); diễu hành các khối quần chúng; diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Sau buổi tổng hợp luyện lần 2 sẽ là buổi sơ duyệt cấp nhà nước (20 giờ ngày 27-8), tổng duyệt cấp nhà nước (từ 6 giờ 30 phút ngày 30-8). Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 phút ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo