Tổng lãnh sự Singapore tại TP HCM: Cùng nhau thúc đẩy sự phát triển bền vững

Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM chủ trì với quy mô quốc tế. Chương trình thu hút sự quan tâm và tham dự của các CEO hàng đầu có định hướng và kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam và Singapore. Đặc biệt diễn đàn có sự tham dự của ông Pang Te Chang - Tổng lãnh sự Singapore tại TP HCM; ông Lâm Dũng Tiến - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore; ông Hồ Xuân Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký của Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation.

Ông Pang Te Chang - Tổng Lãnh sự Singapore tại TP HCM phát biểu mở đầu Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam - Singapore





Cùng nhau thúc đẩy sự phát triển bền vững trong sản xuất và kinh doanh

Singapore là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là đối tác lớn thứ 4 trên thế giới. Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 10,3 tỉ USD, tăng 14,7% so với năm 2023. Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư lớn nhất trong ASEAN và lớn thứ hai trên thế giới tại Việt Nam với 3.951 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 83 tỉ USD. Năm 2024, Việt Nam đã đón hơn 347.000 lượt khách Singapore đến hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tài nguyên và môi trường, giáo dục, và tư pháp giữa hai nước…

Đó là những dẫn chứng về mối quan hệ khắng khít giữa Việt Nam và Singapore được ông Pang Te Chang - Tổng Lãnh sự Singapore tại TP HCM chia sẻ trong phần phát biểu mở đầu Diễn đàn. Ông Pang Te Chang nhấn mạnh: "Diễn đàn này rõ ràng rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường sự gắn kết và hợp tác giữa các doanh nghiệp và tổ chức của Việt Nam và Singapore. Tôi tin rằng, thông qua các bài phát biểu, hội thảo và trao đổi trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược và cùng nhau thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh".

Kiến thức và kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Singapore sẽ là nguồn động lực lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ đóng góp những giá trị quý báu cho cộng đồng doanh nghiệp ASEAN.

Bền vững và xanh là xu hướng mới - tất yếu

Diễn đàn có sự tham gia trình bày và chia sẻ của các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tại Singapore như: ông Earnest Yoong - Chủ tịch Iska (Viện kế toán công chứng Singapore), bà Clarice Chan - CEO của Gateway Singapore, ông Bernard Lim - CEO và Giám đốc Điều hành của Tai Sin Electric Limited, ông Vincent Choi - CEO của TerraVerde Singapore…

Riêng ông Bernard Lim - CEO và Giám đốc Điều hành của Tai Sin Electric Limited - doanh nghiệp hoạt động tại 6 quốc gia là Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Campuchia và Brunei đã mang đến diễn đàn một phần trình bày đầy tâm huyết với chủ đề: "Xu hướng Mới trong Sản xuất Bền vững". Ông Bernard Lim đã mở bài đầy ấn tượng cho phần chia sẻ của mình bằng một lời khẳng định: "Tính bền vững là nhu cầu kinh doanh và nghĩa vụ đạo đức". Chuyển đổi bền vững đi kèm với những thách thức, nhưng cách tiếp cận theo từng giai đoạn, văn hóa mạnh mẽ và đầu tư thông minh có thể biến trở ngại thành cơ hội.

Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam - Singapore quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững tại Việt Nam và Singapore

Chứng chỉ bền vững đang nhanh chóng trở thành một yếu tố khác biệt chính trong chuỗi cung ứng toàn cầu để tiếp cận các thị trường và cơ hội kinh doanh mới với các tập đoàn đa quốc gia và người mua hướng đến tính bền vững. "Các sản phẩm được chứng nhận xanh sẽ nâng cao uy tín thương hiệu và cũng thu hút những khách hàng có ý thức về môi trường. Điều này sẽ giúp tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh, mang lại cho bạn lợi thế. Ví dụ: Được Cơ quan Xây dựng Singapore công bố gần đây, từ ngày 1-1-2025 thì 5% điểm đánh giá đấu thầu tổng thể sẽ được dành riêng cho tính bền vững của môi trường" - ông Bernard Lim dẫn chứng thêm.

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu cũng thay mặt doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm tại diễn đàn qua bài phát biểu: "Những bước tiến đáng chú ý trong việc phát triển các công trình xanh và bền vững tại Việt Nam" . Nữ CEO cũng từng là đại diện Việt Nam duy nhất được đề cử và nhận giải thưởng Asia Pacific Leadership in Green Building 2022 hạng mục Women in Green Building Leadership Award - giải thưởng danh giá dành cho nữ lãnh đạo công trình xanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, do Hội đồng công trình xanh thế giới tổ chức.

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation chia sẻ tại Diễn đàn

Trong phần chia sẻ của mình, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu có đồng quan điểm với ông Bernard Lim. Đại diện doanh nghiệp Việt Nam nhấn mạnh: "Xanh là xu thế tất yếu không chỉ trong ngành Xây dựng mà ở tất cả các ngành nghề và đời sống". Theo nữ lãnh đạo Phuc Khang Corporation thì ngành xây dựng là một trong những ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, tài nguyên và cũng là ngành phát sinh nhiều ô nhiễm.

Trong bối cảnh như thế, việc xây dựng các công trình xanh (CTX) cung cấp một cách tiếp cận toàn diện các mục tiêu phát triển bền vững theo 3 nhóm yếu tố Môi trường, Xã hội và Kinh tế. Cụ thể: Trong môi trường, CTX ưu tiên sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khử cacbon cho cơ sở hạ tầng và phục hồi đô thị. Bên cạnh đó, CTX đem đến không gian sống an toàn, khỏe mạnh, tiện nghi và công bằng cho con người. Trong phát triển kinh tế, CTX tạo ra những tòa nhà tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tạo ra các cơ sở hạ tầng đô thị thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

"Công trình xanh đóng vai trò thiết yếu trong việc đạt được mục tiêu phát thải carbon bằng 0 và là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam và thế giới" - CEO Lưu Thị Thanh Mẫu khẳng định.

Để song hành cùng tiến trình phát triển xanh, Phuc Khang Corporation với tư cách là Nhà phát triển công trình xanh tiên phong tại Việt Nam từ lâu đã xác lập sứ mệnh: "Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu". Chiến lược xanh và bền vững của Phuc Khang Corporation tương đồng với định hướng mà các doanh nghiệp Singapore theo đuổi. Điều này hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng trong tương lai, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững chung.