HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Tổng tài" vụ đánh người tại quán cà phê không được giảm án

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Kháng cáo xin giảm án song "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên chỉ đạo đàn em đánh người trong quán cà phê không được toà cấp phúc thẩm chấp nhận.

Hôm nay 31-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của Nguyễn Văn Thiên (tức "Tổng tài" 28 tuổi, ở Hà Nội) về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa được xét xử theo hình thức trực tuyến.

"Tổng tài" vụ đánh người tại quán cà phê bị tuyên y án - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên tại phiên sơ thẩm

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17-9-2025, bị cáo Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, ở Bắc Ninh) và hai người khác tên N. và H. đến quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6, khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Trong lúc ngồi uống nước tại quán, Thiên lấy tẩu thuốc lá ra đưa cho anh H. Khi anh H. hút thuốc được một lúc thì chủ quán là anh Ng.M.Đ. (SN 1997) đứng ở quầy thu ngân nhắc nhóm của Thiên và H. rằng quy định trong quán không được hút thuốc. Anh H. đặt tẩu thuốc xuống bàn không hút nữa.

Một lúc sau, Thiên cầm tẩu, bật lửa châm thuốc hút thì anh Đ. tiếp tục nhắc: “Nếu mình hút thuốc thì ra bàn ngoài ngồi”, nhưng Thiên không đồng ý và tranh cãi với anh Đ.

Sau đó, thấy Thiên vẫn tiếp tục hút thuốc, anh Đ. bực tức nhắc lần thứ ba: “Anh ơi, anh không hiểu tiếng người à”. Thấy vậy, Thiên tỏ thái độ bức xúc rồi giơ tay phải lên, quay sang nói với Vũ ra tát Đ. Nghe Thiên nói, Vũ đang ngồi bên cạnh bèn đứng dậy, đi vào trong quầy thu ngân, tiến đến vị trí anh Đ. đang ngồi, tát vào mặt chủ quán một phát.

Bị tấn công bất ngờ, anh Đ. đứng dậy, đẩy Vũ ra thì nhận thêm một cú đấm vào mặt và ngã ra sàn nhà. Nghe tiếng chửi bới, xô xát ở quầy thu ngân bên trong quán, Thiên vẫn ngồi ở ghế uống nước, không ngoái lại nhìn mà giơ thẳng tay phải lên và nói: “Thôi, thôi, thôi”.

Nghe tiếng hô của Thiên, Vũ quay lại ghế tiếp tục ngồi uống nước. Tiếp đó, một nhân viên quán ra bàn của Thiên và Vũ nói: “Quy định của quán là không được hút thuốc trong quán”, thì Thiên yêu cầu gọi chủ quán ra giải quyết. Khi nhân viên này cho biết anh Đ. chính là chủ quán, Thiên không nói gì.

Nhóm của Thiên và Vũ ngồi uống nước khoảng 15 phút rồi tất cả ra về. Sau đó, người nhà đã đưa anh Ngô Minh Đ. đến bệnh viện khám, chữa và trình báo sự việc đến Công an phường Vĩnh Tuy.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan công an thu giữ 2 USB chứa các clip ghi nhận lại nội dung sự việc do mẹ anh Đ. giao nộp.

Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi phạm tội. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận và cho rằng nhiều tình tiết trong clip không chính xác.

Dù vậy, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cho rằng, các hình ảnh trích xuất từ camera đều thể hiện rõ ràng, chi tiết, từng mốc thời gian cụ thể. Ngoài ra, cơ quan công an còn phân tích giọng nói của bị cáo trong các file âm thanh được thu giữ tại hiện trường và đưa đi giám định. Tòa án khu vực 3 - Hà Nội cho rằng, sự việc mà các bị cáo gây ra tạo dư luận xấu trong xã hội.

Do vậy, việc truy tố và xét xử các bị cáo là cần thiết để giáo dục riêng và phòng ngừa chung nên đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên 2 năm tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Sau khi nhận án, Nguyễn Văn Thiên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Sau khi xem xét, cho rằng không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định giữ nguyên mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo