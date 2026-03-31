"Tổng tài" vụ đánh người tại quán cà phê không được giảm án

Hôm nay 31-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của Nguyễn Văn Thiên (tức "Tổng tài" 28 tuổi, ở Hà Nội) về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa được xét xử theo hình thức trực tuyến.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên tại phiên sơ thẩm

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17-9-2025, bị cáo Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, ở Bắc Ninh) và hai người khác tên N. và H. đến quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6, khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Trong lúc ngồi uống nước tại quán, Thiên lấy tẩu thuốc lá ra đưa cho anh H. Khi anh H. hút thuốc được một lúc thì chủ quán là anh Ng.M.Đ. (SN 1997) đứng ở quầy thu ngân nhắc nhóm của Thiên và H. rằng quy định trong quán không được hút thuốc. Anh H. đặt tẩu thuốc xuống bàn không hút nữa.

Một lúc sau, Thiên cầm tẩu, bật lửa châm thuốc hút thì anh Đ. tiếp tục nhắc: “Nếu mình hút thuốc thì ra bàn ngoài ngồi”, nhưng Thiên không đồng ý và tranh cãi với anh Đ.

Sau đó, thấy Thiên vẫn tiếp tục hút thuốc, anh Đ. bực tức nhắc lần thứ ba: “Anh ơi, anh không hiểu tiếng người à”. Thấy vậy, Thiên tỏ thái độ bức xúc rồi giơ tay phải lên, quay sang nói với Vũ ra tát Đ. Nghe Thiên nói, Vũ đang ngồi bên cạnh bèn đứng dậy, đi vào trong quầy thu ngân, tiến đến vị trí anh Đ. đang ngồi, tát vào mặt chủ quán một phát.

Bị tấn công bất ngờ, anh Đ. đứng dậy, đẩy Vũ ra thì nhận thêm một cú đấm vào mặt và ngã ra sàn nhà. Nghe tiếng chửi bới, xô xát ở quầy thu ngân bên trong quán, Thiên vẫn ngồi ở ghế uống nước, không ngoái lại nhìn mà giơ thẳng tay phải lên và nói: “Thôi, thôi, thôi”.

Nghe tiếng hô của Thiên, Vũ quay lại ghế tiếp tục ngồi uống nước. Tiếp đó, một nhân viên quán ra bàn của Thiên và Vũ nói: “Quy định của quán là không được hút thuốc trong quán”, thì Thiên yêu cầu gọi chủ quán ra giải quyết. Khi nhân viên này cho biết anh Đ. chính là chủ quán, Thiên không nói gì.

Nhóm của Thiên và Vũ ngồi uống nước khoảng 15 phút rồi tất cả ra về. Sau đó, người nhà đã đưa anh Ngô Minh Đ. đến bệnh viện khám, chữa và trình báo sự việc đến Công an phường Vĩnh Tuy.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan công an thu giữ 2 USB chứa các clip ghi nhận lại nội dung sự việc do mẹ anh Đ. giao nộp.

Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi phạm tội. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận và cho rằng nhiều tình tiết trong clip không chính xác.

Dù vậy, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cho rằng, các hình ảnh trích xuất từ camera đều thể hiện rõ ràng, chi tiết, từng mốc thời gian cụ thể. Ngoài ra, cơ quan công an còn phân tích giọng nói của bị cáo trong các file âm thanh được thu giữ tại hiện trường và đưa đi giám định. Tòa án khu vực 3 - Hà Nội cho rằng, sự việc mà các bị cáo gây ra tạo dư luận xấu trong xã hội.

Do vậy, việc truy tố và xét xử các bị cáo là cần thiết để giáo dục riêng và phòng ngừa chung nên đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên 2 năm tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Sau khi nhận án, Nguyễn Văn Thiên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Sau khi xem xét, cho rằng không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định giữ nguyên mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên.