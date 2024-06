Tổng thống Biden dồn dập hành động, quyết giữ "thế trận"

Financial Times cho hay ông Biden hôm 29-6 (giờ Mỹ) tham dự nhiều hoạt động gây quỹ ở New York và New Jersey. Đi cùng ông còn có đệ nhất phu nhân Jill Biden, người quyết liệt bảo vệ người chồng 81 tuổi của mình trước những lời kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Phát biểu trước những nhân vật ủng hộ nổi tiếng và giàu có, bà Jill khẳng định chồng mình "không chỉ là người phù hợp mà còn là người duy nhất phù hợp" ngồi ghế tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo.

Đương kim tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng hoài nghi sau màn tranh luận trực tiếp tại trường quay đài CNN tối 27-6 (giờ Mỹ) với đối thủ Đảng Cộng hoà Donald Trump.

Tại cuộc tranh luận đầu tiên của năm bầu cử 2004, ông Biden thường xuyên nói lắp và tư duy thiếu mạch lạc, làm trầm trọng thêm những lo ngại về tuổi tác và trí tuệ của ông.

Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden tại một cuộc vận động tranh cử vào ngày 28-6 tại Raleigh, bang Bắc Carolina. Ảnh: Fortune

Nhiều nhà bình luận chính trị đã kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua sau cuộc tranh luận, bao gồm cả ban biên tập tờ New York Times.

Chưa có thành viên cấp cao nào của Đảng Dân chủ đổi ý. Các cựu tổng thống Barack Obama và Bill Clinton đều công khai nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với ông Biden.

Tổng thống Biden đã cố gắng xoa dịu lời chỉ trích bằng bài phát biểu vận động tranh cử đầy nhiệt huyết vào ngày 28-6 tại Bắc Carolina, trong đó ông cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu.

"Tôi không đi lại dễ dàng như trước nữa. Tôi không nói chuyện trôi chảy như trước nữa. Tôi không còn tranh luận tốt như trước nữa" - ông Biden thừa nhận với những người ủng hộ.

"Nhưng tôi biết cách nói sự thật. Tôi biết cách làm tốt công việc" – ông nói trong tiếng reo hò nồng nhiệt và nhấn mạnh - "Khi bạn vấp ngã ở đâu thì bạn phải đứng dậy ở đó".

Tại buổi gây quỹ ở ở East Hampton, New York ngày 29-6, ông Biden cũng thừa nhận rằng mình đã "đã không có một đêm tuyệt vời" khi tranh luận với đối thủ Trump.

"Tôi hiểu mối lo ngại về cuộc tranh luận. Tôi hiểu điều đó" – Financial Times dẫn lời ông Biden nói với những người ủng hộ tại nơi mà họ tham gia theo lời mời và có thể quyên góp số tiền dao động từ 3.300 - 250.000 USD/người.

Ba nhà tài trợ quen thuộc với hoạt động gây quỹ ở East Hampton mô tả bầu không khí trong phòng khá trầm lắng, mặc dù tổng thống có vẻ mạnh mẽ hơn so với khi tranh luận trên sân khấu với ông Trump.

Tổng thống Biden dự kiến tham dự một buổi gây quỹ khác vào cuối ngày 29-6 tại Red Bank bang New Jersey. Tính tới tối 28-6 (giờ Mỹ) chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết đã thu về thêm 27 triệu USD.

Ê-kíp chiến dịch tranh cử của vị Tổng thống 81 tuổi khẳng định ông sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng và sẽ tham gia cuộc tranh luận thứ hai với ông Trump vào tháng 9 tới.