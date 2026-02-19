HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Anh "phạm sai lầm lớn" về thỏa thuận Chagos

Thu Hương

(NLĐO) - Theo thỏa thuận, Anh sẽ được quyền thuê lại đảo Diego Garcia, nơi đặt căn cứ quân sự chung của nước này và Mỹ, trong thời hạn 99 năm.

Đài Sky News ngày 19-2 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận giữa Chính phủ Anh và Mauritius liên quan đến chủ quyền quần đảo Chagos.

Thỏa thuận này quy định Anh sẽ chuyển giao chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius, nhưng được quyền thuê lại đảo Diego Garcia, nơi đặt căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh trong thời hạn 99 năm.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho rằng đây là một bản hợp đồng "mong manh" và yêu cầu phía Anh giữ vững quyền kiểm soát.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phạm phải "sai lầm lớn" khi từ bỏ quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này.

"Mối quan hệ của chúng ta với Vương quốc Anh rất bền chặt, nhưng Thủ tướng Starmer đang mất quyền kiểm soát hòn đảo quan trọng này bởi những yêu sách từ các thực thể chưa từng được biết đến trước đây... Đừng nhượng lại Diego Garcia!" - người đứng đầu Nhà Trắng viết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tuyên bố trên đại diện cho chính sách chính thức của chính quyền Mỹ đương nhiệm. 

img

Diego Garcia, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Chagos, là nơi đặt căn cứ quân sự chung của Anh và Mỹ. Ảnh: PA.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh (FCDO) cho rằng thỏa thuận là phương án duy nhất để đảm bảo tương lai lâu dài cho căn cứ quân sự: "Thỏa thuận đạt được là cách duy nhất để đảm bảo tương lai lâu dài cho căn cứ quân sự quan trọng này, phục vụ an ninh của Vương quốc Anh và các đồng minh then chốt".

Sự thay đổi quan điểm của ông Donald Trump diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ủng hộ quyết định của Anh.

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Kemi Badenoch ủng hộ ý kiến của Tổng thống Mỹ và kêu gọi Chính phủ Anh nên "hủy bỏ thỏa thuận tồi tệ này". 

"Quần đảo Chagos là một tài sản chiến lược. Nếu đồng minh thân cận nhất của chúng ta nói như vậy, Thủ tướng nên lắng nghe. Đã đến lúc phải chấm dứt thỏa thuận tồi tệ này" - bà Kemi Badenoch nói thêm.

Ngược lại, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Ed Davey chỉ trích sự thay đổi lập trường liên tục của ông Donald Trump, cho rằng điều này khiến Anh khó có thể tin tưởng hoàn toàn vào Mỹ trong giai đoạn hiện nay.

Hiện tại, dự luật chính thức về việc chuyển giao quần đảo vẫn đang chờ được thông qua tại Nghị viện Anh.

Tin liên quan

Mỹ lo căn cứ chiến lược Diego Garcia lọt vào "tầm ngắm" của Trung Quốc

Mỹ lo căn cứ chiến lược Diego Garcia lọt vào "tầm ngắm" của Trung Quốc

(NLĐO) - Chính quyền ông Donald Trump lo ngại kế hoạch chuyển giao quần đảo Chagos có thể khiến căn cứ Diego Garcia đối mặt nguy cơ do thám từ Trung Quốc.

Ảnh vệ tinh hé lộ căn cứ Diego Garcia, tâm điểm của căng thẳng Mỹ - Anh

(NLĐO) - Căn cứ Diego Garcia là nền tảng cho việc triển khai sức mạnh quân sự của Mỹ và các đồng minh trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

