Quốc tế

Tổng thống Donald Trump chốt quyết định, TikTok chỉ được bán với “giá bèo” tại Mỹ?

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ với sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Sắc lệnh được lãnh đạo Nhà Trắng ký ngày 25-9, khẳng định TikTok sẽ được chuyển quyền sở hữu tại Mỹ theo các yêu cầu về an ninh quốc gia của Mỹ theo luật năm 2024.

"Tôi đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi tốt đẹp. Tôi nói với ông ấy những gì chúng tôi đang làm và ông ấy đáp lại rằng hãy tiếp tục thực hiện. Mọi việc sẽ do người Mỹ điều hành hoàn toàn" –  Tổng thống Donald Trump phát biểu.

Tổng thống Donald Trump chốt quyết định, TikTok chỉ được bán “giá bèo” tại Mỹ?- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump cầm một sắc lệnh hành pháp đã ký liên quan đến TikTok tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 25-9. Ảnh. AP

Chủ nhân Nhà Trắng tiết lộ các nhà đầu tư như Larry Ellison, Rupert Murdoch và "khoảng 4 hoặc 5 nhà đầu tư đẳng cấp thế giới" sẽ tham gia thương vụ mua TikTok tại Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết thương vụ sẽ được định giá khoảng 14 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với ước tính của một số nhà phân tích - theo AP.

"Đã có một số sự phản đối từ phía Trung Quốc nhưng điều cơ bản mà chúng tôi muốn đạt được là duy trì hoạt động của TikTok. Mặt khác, chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng phải bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người Mỹ theo quy định của pháp luật" - Phó Tổng thống Vance phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 25-9. 

Nhà Trắng không công bố cơ sở đưa ra mức định giá mới nhưng trước đó ByteDance - công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc - định giá công ty ở mức hơn 330 tỉ USD. TikTok đóng góp một phần nhỏ vào tổng doanh thu của công ty đến từ Trung Quốc.

Theo nhà phân tích Dan Ives của công ty tài chính Wedbush Securities, tính đến tháng 4-2025, TikTok có thể đạt giá trị 30 - 40 tỉ USD nếu không tính đến thuật toán.

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm nghiên cứu Pew, khoảng 43% người Mỹ dưới 30 tuổi thường xuyên cập nhật tin tức qua TikTok, cao hơn bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào khác như YouTube, Facebook hay Instagram.

Trong khi đó, theo thỏa thuận được Nhà Trắng tiết lộ, ứng dụng này sẽ được tách ra thành liên doanh mới tại Mỹ, do một nhóm nhà đầu tư Mỹ nắm giữ, trong đó có Oracle và quỹ đầu tư tư nhân Silver Lake.

Tổng thống Donald Trump chốt quyết định, TikTok chỉ được bán “giá bèo” tại Mỹ?- Ảnh 3.

Khoảng 43% người Mỹ dưới 30 tuổi thường xuyên cập nhật tin tức qua TikTok. Ảnh: ABC News

Sắp có bất ngờ về số phận TikTok tại Mỹ?

Sắp có bất ngờ về số phận TikTok tại Mỹ?

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump ngỏ ý để tỉ phú Elon Musk hoặc nhà sáng lập tập đoàn Oracle Larry Ellison mua lại TikTok thông qua liên doanh với chính phủ Mỹ

Tổng thống Donald Trump ký lệnh "hồi sinh" TikTok

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hoãn việc thực thi lệnh cấm TikTok trong 75 ngày.

TikTok đối mặt ngày định mệnh ở Mỹ

(NLĐO) - TikTok dự định đóng cửa hoạt động tại Mỹ vào ngày 19-1 khi lệnh cấm có hiệu lực trừ khi có sự can thiệp vào phút cuối.

Trung Quốc Tiktok Donald Trump Mỹ
