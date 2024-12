Tổng thống Hàn Quốc đối diện nhiều nguy cơ

Kiến nghị này được Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính và 5 đảng đối lập khác đệ trình lên quốc hội sau khi cho rằng tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon đêm 3-12 đã vi hiến và vi phạm các điều luật khác - theo Yonhap.

DP ấn định thời điểm bỏ phiếu về kiến nghị là ngày 7-12 để các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền có thể cân nhắc về quyết định của họ. Đảng của ông Lee giữ thế đa số trong quốc hội nhưng vẫn cần ít nhất 8 phiếu từ các nhà lập pháp PPP để thúc đẩy bước đi trên. Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg ngày 5-12, lãnh đạo DP Lee Jae-myung thừa nhận rất khó giành được sự ủng hộ từ đảng cầm quyền về việc luận tội tổng thống. Tuy nhiên, theo ông Lee, DP sẽ tiếp tục tìm cách phế truất Tổng thống Yoon ngay cả khi nhà lãnh đạo này vượt qua được cuộc bỏ phiếu luận tội.

Cùng ngày, cảnh sát đã mở cuộc điều tra về cáo buộc "phản quốc" nhắm vào Tổng thống Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, Tham mưu trưởng Lục quân Park An-su và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lee Sang-min. Cuộc điều tra được giao cho đội điều tra an ninh thuộc Văn phòng Điều tra quốc gia của Cơ quan Cảnh sát quốc gia.

Cuộc họp khẩn cấp giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Choi Sang-mok với lãnh đạo các cơ quan kinh tế và tài chính hàng đầu của Hàn Quốc ngày 5-12. Ảnh: YONHAP

Cũng trong ngày 5-12, các cơ quan kinh tế và tài chính hàng đầu của Hàn Quốc cho biết việc áp đặt thiết quân luật khẩn cấp trong thời gian ngắn chỉ có tác động "hạn chế" đến thị trường tài chính và ngoại hối của nước này tính đến nay. Đây là đánh giá trong cuộc họp khẩn cấp giữa Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok, Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc, Ủy ban Dịch vụ tài chính và Cơ quan Giám sát tài chính.

Hôm 4-12, chỉ số chứng khoán KOSPI đóng cửa ở mức 2.464 điểm, giảm 1,44% so với phiên trước. Chỉ số này có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất là 2.442,46 điểm. Trong khi đó, tỉ giá đồng won so với đồng USD đóng cửa ở mức 1.410,1 won/USD, giảm 7,2 won so với phiên trước. Bộ Tài chính Hàn Quốc nhận định dù thị trường tài chính và ngoại hối biến động vào đầu phiên giao dịch 4-12 nhưng về cơ bản đã ổn định trở lại sau khi chính phủ công bố các biện pháp ổn định thị trường.