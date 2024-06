(NLĐO)- Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ đón Đoàn Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện