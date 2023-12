Tổng thống Putin "ra tín hiệu quan trọng" về Ukraine

Tổng thống Nga tự tin vào lực lượng của mình, khẳng định mục tiêu của Nga không thay đổi. Trong cuộc họp báo cuối năm thường niên vào tuần trước, ông Putin cảnh báo sẽ không có giải pháp hòa bình ở Ukraine cho đến khi Nga đạt được mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine.

Tuy nhiên, tờ The New York Times ngày 23-12 cho rằng ông Putin đang gửi đi thông điệp khác hẳn. Hiện tại, Tổng thống Nga được cho là đang để ngỏ khả năng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại ở Ukraine.

Yêu cầu này thấp hơn tuyên bố công khai trước đó của chủ nhân Điện Kremlin là hoàn toàn kiểm soát Ukraine.

Binh sĩ Ukraine trên một chiếc xe bọc thép ở khu vực Kharkov phía Đông Bắc Ukraine. Ảnh: The New York Times

Tờ The New York Times dẫn lời hai cựu quan chức cấp cao của Nga tiết lộ Tổng thống Putin được cho là đã gửi đi tín hiệu trên thông qua những kênh trung gian từ tháng 9, rằng ông cởi mở với khả năng ngừng bắn dọc theo các tiền tuyến hiện tại.

Một số quan chức Mỹ nói rằng ông Putin đã đưa ra những thăm dò về lệnh ngừng bắn từ mùa thu năm 2022. Vào thời điểm đó, có vẻ như ông Putin đã hài lòng trước những vùng lãnh thổ mà Nga giành được quyền kiểm soát từ tay Ukraine và sẵn sàng ngừng bắn.

Theo phân tích của các quan chức trao đổi với tờ The New York Times, ông Putin nhận thấy một số lý do khiến bây giờ là thời điểm tốt để thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, nhất là khi xung đột dường như đang bế tắc, chiến dịch tấn công của Ukraine gây thất vọng và xung đột giữa Israel-Hamas nổ ra.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn mà ông Putin mong muốn đồng nghĩa với việc Nga sẽ giữ lại các vùng lãnh thổ mà nước này đang kiểm soát ở Ukraine.

Các quan chức Mỹ nhận thấy sự thay đổi trong lập trường của ông Putin, lưu ý rằng ông không còn yêu cầu chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chức.

Xe tăng Nga bốc cháy ở Donetsk. Ảnh: Reuters

Giới chức Mỹ cho biết lệnh ngừng bắn mà ông Putin đề xuất sẽ bảo vệ chủ quyền của Ukraine với thủ đô là Kiev, nhưng Nga sẽ kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine mà Moscow đã giành được.

Theo tờ The New York Times, một số quan chức Mỹ nghĩ việc Tổng thống Putin chỉ đang nỗ lực lực gây ảnh hưởng đến dư luận, chứ không thực sự sẵn sàng chấm dứt xung đột.

Không có gì đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo Ukraine sẽ chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, mặc dù Kiev đang gặp khó khăn do nguồn tài trợ từ cả châu Âu và Mỹ bị chậm trễ.

Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 10.000 thường dân thiệt mạng và 18.500 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine gần hai năm trước.