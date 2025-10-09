Tổng thống Putin tiết lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay Azerbaijan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Putin tiết lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay Azerbaijan

Lạc Chi

(NLĐO) - Trong cuộc gặp người đồng cấp Azerbaijan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận một phần trách nhiệm vụ rơi máy bay dân sự khiến 38 người chết.

Trong cuộc gặp song phương ngày 9-10, ông Putin thông tin chi tiết cho Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev về nguyên nhân vụ rơi máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines (AZAL). Cuộc gặp diễn ra ở thủ đô Dushanbe ở Tajikistan khi hai nhà lãnh đạo cùng đến đây dự hội nghị.

"Trong cuộc điện đàm đầu tiên sau sự việc, tôi đã không chỉ gửi lời xin lỗi vì thảm kịch xảy ra trên bầu trời Nga, mà còn gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình các nạn nhân" - ông Putin nói, theo RIA Novosti.

Tổng thống Putin tiết lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay Azerbaijan - Ảnh 1.

Xác máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines rơi gần sân bay Aktau, Kazakhstan vào ngày 25-12-2024. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Nga cho biết chuyến bay AZAL 8243 bị thiệt hại sau khi "phòng không Nga phát hiện 3 chiếc UAV bay vào không phận Nga trong đêm xảy ra bi kịch".

"Nguyên nhân thứ hai là sự cố kỹ thuật trong hệ thống phòng không Nga. Hai quả tên lửa đã được phóng đi nhưng chúng không trực tiếp bắn trúng chiếc máy bay" - RT dẫn lời ông Putin. Hai quả tên lửa có thể đã tự hủy khi cách máy bay khoảng cách chừng 10 m và thiệt hại chủ yếu do mảnh vỡ bắn ra, không phải do đầu đạn.

Tổng thống Nga cho biết kết luận này được đưa ra sau khi phân tích kỹ lưỡng dữ liệu bay và các mảnh vỡ. Nga sẽ đánh giá pháp lý đối với hành động của các bên liên quan, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường.

Ông Putin nhấn mạnh hai nước có trách nhiệm cùng đánh giá khách quan và công bố nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn, đồng thời cho biết quá trình làm rõ sẽ cần thêm thời gian.

Sự việc xảy ra vào tháng 12-2024 gần TP Grozny của Nga. Phi hành đoàn trên chiếc AZAL 8243 đã cố gắng chuyển hướng nhưng cuối cùng máy bay rơi xuống gần Aktau -  Kazakhstan, khiến 38 người chết và 29 người bị thương. 

Báo cáo sơ bộ của Bộ Giao thông Kazakhstan công bố hồi tháng 2 cho biết phần đuôi máy bay có nhiều vết thủng và hư hại khác nhau, song nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.

Tổng thống Aliyev cảm ơn vì Nga đã chia sẻ thông tin chi tiết và vì đích thân ông Putin đã trực tiếp theo sát tiến trình điều tra.

"Ngài trực tiếp giám sát quá trình điều tra và chúng tôi không nghi ngờ gì rằng mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ một cách khách quan" - RIA Novosti dẫn lời ông Aliyev.

Nhà lãnh đạo Azerbaijan khẳng định quan hệ giữa hai nước vẫn phát triển ổn định trên mọi lĩnh vực và cảm ơn sự hợp tác của Moscow.

Tin liên quan

Điện Kremlin lên tiếng về trách nhiệm trong vụ rơi máy bay Azerbaijan

Điện Kremlin lên tiếng về trách nhiệm trong vụ rơi máy bay Azerbaijan

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 9-1 không thừa nhận trách nhiệm trong vụ máy bay của Azerbaijan gặp nạn khiến 38 người thiệt mạng hồi tháng 12-2024.

Máy bay Azerbaijan “trúng hoả lực mặt đất” ở Nga?

(NLĐO) - Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nói rằng “hỏa lực từ mặt đất” Nga đã vô tình bắn trúng máy bay chở 67 người của Azerbaijan hôm 25-12.

Tổng thống Nga Putin xin lỗi về sự cố rơi máy bay Azerbaijan

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev để gửi lời xin lỗi và chia buồn.

Azerbaijan Vladimir Putin rơi máy bay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo