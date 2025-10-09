Tổng thống Putin tiết lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay Azerbaijan

Trong cuộc gặp song phương ngày 9-10, ông Putin thông tin chi tiết cho Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev về nguyên nhân vụ rơi máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines (AZAL). Cuộc gặp diễn ra ở thủ đô Dushanbe ở Tajikistan khi hai nhà lãnh đạo cùng đến đây dự hội nghị.

"Trong cuộc điện đàm đầu tiên sau sự việc, tôi đã không chỉ gửi lời xin lỗi vì thảm kịch xảy ra trên bầu trời Nga, mà còn gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình các nạn nhân" - ông Putin nói, theo RIA Novosti.

Xác máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines rơi gần sân bay Aktau, Kazakhstan vào ngày 25-12-2024. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Nga cho biết chuyến bay AZAL 8243 bị thiệt hại sau khi "phòng không Nga phát hiện 3 chiếc UAV bay vào không phận Nga trong đêm xảy ra bi kịch".

"Nguyên nhân thứ hai là sự cố kỹ thuật trong hệ thống phòng không Nga. Hai quả tên lửa đã được phóng đi nhưng chúng không trực tiếp bắn trúng chiếc máy bay" - RT dẫn lời ông Putin. Hai quả tên lửa có thể đã tự hủy khi cách máy bay khoảng cách chừng 10 m và thiệt hại chủ yếu do mảnh vỡ bắn ra, không phải do đầu đạn.

Tổng thống Nga cho biết kết luận này được đưa ra sau khi phân tích kỹ lưỡng dữ liệu bay và các mảnh vỡ. Nga sẽ đánh giá pháp lý đối với hành động của các bên liên quan, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường.

Ông Putin nhấn mạnh hai nước có trách nhiệm cùng đánh giá khách quan và công bố nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn, đồng thời cho biết quá trình làm rõ sẽ cần thêm thời gian.

Sự việc xảy ra vào tháng 12-2024 gần TP Grozny của Nga. Phi hành đoàn trên chiếc AZAL 8243 đã cố gắng chuyển hướng nhưng cuối cùng máy bay rơi xuống gần Aktau - Kazakhstan, khiến 38 người chết và 29 người bị thương.

Báo cáo sơ bộ của Bộ Giao thông Kazakhstan công bố hồi tháng 2 cho biết phần đuôi máy bay có nhiều vết thủng và hư hại khác nhau, song nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.

Tổng thống Aliyev cảm ơn vì Nga đã chia sẻ thông tin chi tiết và vì đích thân ông Putin đã trực tiếp theo sát tiến trình điều tra.

"Ngài trực tiếp giám sát quá trình điều tra và chúng tôi không nghi ngờ gì rằng mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ một cách khách quan" - RIA Novosti dẫn lời ông Aliyev.

Nhà lãnh đạo Azerbaijan khẳng định quan hệ giữa hai nước vẫn phát triển ổn định trên mọi lĩnh vực và cảm ơn sự hợp tác của Moscow.