Tông xe đạp điện vừa từ trong nhà ra đường, 1 người đàn ông tử vong

Sáng 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Trước đó, vào rạng sáng 14-12, ông N.T.T (sinh năm 1976, ngụ xã Tân Thành) điều khiển xe máy mang biển số 86V1-8066 trên tuyến đường liên thôn thuộc xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Lúc này, xe đạp điện do em Đ.D.H.V (sinh năm 2011) điều khiển từ trong nhà chạy ra đường thì 2 phương tiện tông vào nhau.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DT

Cú tông mạnh khiến cả hai người bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông N.T.T đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn.