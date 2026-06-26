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World Cup 2026

Top 10 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026 đến thời điểm hiện tại

Quốc An

(NLĐO) - Sau hơn 2 tuần khởi tranh, World Cup 2026 đã chứng kiến nhiều bàn thắng, cùng nhiều siêu phẩm và đây là 10 bàn được đánh giá hay nhất.

Ở kỳ World Cup 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khả năng xuất hiện số bàn thắng nhiều nhất lịch sử là rất cao. Sau hai tuần tranh tài, chúng ta đã chứng kiến không ít siêu phẩm mãn nhãn.

Trong số đó, Lionel Messi tiếp tục làm điều anh giỏi nhất là ghi bàn và tạo nên lịch sử. Kylian Mbappe và Erling Haaland cũng nhập cuộc đầy bùng nổ. Tuyển Đức khiến tất cả phải chú ý khi ghi tới 7 bàn ở trận ra quân.

Từ các pha phản lưới nhà, đến các cú sút như “tên lửa” và đây là bảng xếp hạng 10 bàn thắng đẹp nhất giải đấu cho đến thời điểm hiện tại.

1. Messi khiến Kansas City bùng nổ bằng siêu phẩm

Trong đêm Lionel Messi lập cú hat-trick đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, bàn mở tỉ số là khoảnh khắc ấn tượng nhất.

Algeria để cho Messi quá nhiều khoảng trống ở giữa sân và phải trả giá. Đội trưởng Argentina nhận bóng từ giữa sân, xoay người hướng về khung thành, rê bóng vài nhịp rồi tung cú cứa lòng chân trái đưa bóng găm thẳng góc cao.

Một khoảnh khắc ma thuật thực sự, mở màn cho đêm thi đấu khó quên của siêu sao người Argentina.

2. Mbappe đi vào lịch sử tuyển Pháp theo cách hoàn hảo

Sau khi cân bằng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Pháp, Kylian Mbappe đã lập kỷ lục mới bằng một cú sút cực mạnh.

Nhận bóng sau khi Michael Olise bị phạm lỗi nhưng trọng tài cho phép lợi thế, Mbappé tung cú dứt điểm cực mạnh đánh bại Édouard Mendy, ấn định chiến thắng cho Pháp trước Senegal.

3. Cú nã đại bác của Ayari đưa Thụy Điển vượt lên

Tiền vệ Yasin Ayari mở tỉ số cho Thụy Điển ở phút thứ 7 bằng cú sút “knuckleball” từ ngoài vòng cấm.

Bóng gần như không xoáy, lượn qua tầm với của thủ môn trước khi bay vào lưới.

4. Balogun sút góc chết vào lưới Paraguay

Folarin Balogun có màn trình diễn bùng nổ trước Paraguay.

Sau khi nhận đường chọc khe của Malik Tillman, Balogun vượt qua hai hậu vệ rồi dùng chân trái không thuận đặt lòng chính xác vào góc cao.

5. “Bom tấn” của Alajbegovic cho Bosnia

Kerim Alajbegovic tỏa sáng đúng lúc trước Qatar.

Tiền đạo 18 tuổi đang khoác áo RB Salzburg rê qua một hậu vệ rồi tung cú sút từ khoảng 23 mét hạ gục thủ môn Mahmud Abunada.

6. Munoz ghi bàn trong tư thế khó tin

Colombia bế tắc trước Uzbekistan cho đến khi Daniel Muñoz xuất hiện.

Từ đường chuyền bổng của Luis Díaz, hậu vệ thuộc biên chế Crystal Palace chỉ chạm bóng một lần để đưa bóng vượt qua thủ môn Utkir Yusupov.

7. Elanga giữ hy vọng cho Thụy Điển

Thụy Điển đang bị Nhật Bản dẫn 0-1 thì Anthony Elanga lên tiếng.

Nhận bóng bên cánh phải, anh cứa lòng bằng chân không thuận đưa bóng vào góc xa, ghi một bàn thắng có thể mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé đi tiếp.

8. Reyna kết thúc trận đấu bằng cú vẩy má ngoài

Ở phút cuối trong chiến thắng của Mỹ trước Paraguay, Gio Reyna phô diễn kỹ thuật đẳng cấp.

Sau chuỗi 26 đường chuyền liên tiếp, Reyna tung cú sút bằng má ngoài chân phải khiến thủ môn đối phương bất lực.

9. Nmecha phối hợp với Wirtz tạo nên tuyệt phẩm

Đức chỉ mất 6 phút để mở tỉ số trước Curacao. Felix Nmecha chuyền bóng cho Florian Wirtz, nhận lại bằng một pha nhả bóng tinh tế rồi cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, khép lại pha phối hợp một-hai mẫu mực.

10. Hwang In-beom gỡ hòa đẳng cấp cho Hàn Quốc

Hàn Quốc áp đảo CH Czech nhưng bị dẫn trước. Đúng lúc đội nhà cần bàn thắng, Hwang In-beom nhận đường chọc khe của Lee Kang-in, khống chế khéo léo rồi lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Matej Kovar, ghi một trong những bàn đẹp nhất vòng bảng.



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